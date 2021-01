Slavica nakon oslobađajuće presude: 'Pao mi je kamen sa srca, tražit ću da me se vrati na funkciju'

Kornatska tragedija u kojoj je poginulo 12 vatrogasaca dobila je pravosudni epilog, a odlukom Vrhovnog suda bivši vatrogasni zapovjednik Dražen Slavica oslobođen je krivnje za tu tragediju

"Na Kornatima se dogodila radna nesreća. Tada smo bili drugi u svijetu po pojavi eruptivnih požara. Do danas se takvih situacija dogodilo sedam ili osam. Mi do tada to nismo učili niti je to bio dio naše obuke", kazao je.

Slavica je otkrio kako i dalje radi u šibenskoj vatrogasnoj postrojbi te će sada tražiti da ga se vrati na prethodne funkcije.

"Dokazao sam da nisam napravio ništa protuzakonito", rekao je.

Kazao je kako nije u kontaktu s obiteljima žrtava.

"Njihovo je pravo da i dalje traže istinu i trebaju izdržati u tome", poručio je Slavica.