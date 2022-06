Škulić o napadu: To je bio pokušaj ubojstva!

Sinoćnji brutalni napad na bivšu saborsku zastupnicu Vesnu Škulić aktualizirao je pitanje skrbi o osobama s invaliditetom. Kako se biraju osobni asistenti? Kako se educiraju? Zašto ih država tako mizerno plaća? Kada će se napokon donijeti Zakon o osobnoj asistenciji?

'Smatram da je to bio pokušaj ubojstva, s obzirom na poziciju u kojoj me ostavila. Ja sam oboljela od distrofije mišića, bez jastuka, vezanih usta, mislim da je to pokušaj ubojstva. Ne znam hoće li DORH, ali smatram da spada u težu grupu zločina', istaknula je napadnuta bivša saborska zastupnica Vesna Škulić u Otvorenom HRT-a.

Govoreći o asistentici koja ju je napala, rekla je da ju je upoznala preko društvenih mreža.

'Postoje razne njegovateljske grupe iz zemalja u okruženju. Ovo je bila gospođa iz Srbije. Čak i ne mogu naći neku zamjerku, imala je neke emocionalne ispade. Problem asistencije 24 sata jest što osobe uđu previše u privatni život. Počinje pričanje privatnih događaja, tu su žene koje imaju i obiteljskih problema', kaže.

Dodaje da su njegovateljice s 'raznim papirima', ne zna se jesu li pravi ili ne, da ne postoji mogućnost provjere.