Škoro: Treba postojati registar agresora na Hrvatsku

Čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro gostovao je u Točki na tjedan gdje je govorio koji su glavni prioriteti njegove stranke u preostalom dijelu mandata

Škoro je istaknuo da se Domovinski pokret bavi ozbiljnim temama.

“Kad mi govorimo o tome da je netko ukrao dva milijuna kuna, onda to ne zanima nikoga i to ne prenosi nitko. Ali, jesmo li počeli govoriti kako ‘Za dom spremni’, e to će onda svi. Mi to ne govorimo tako, mi se bavimo vrlo ozbiljnim temama. Mene jako zanima ovaj novi zakon o autorskim pravima jer je zakon koji konačno može staviti stvari na svoje mjesto. To je vrlo bitan zakon koji se tiče mnogih ljudi, ali mnogi ljudi to ne razumiju. Novi zakon bi trebao riješiti pitanje izvođača, pratećih izvođača. Tu sam ja jako lijevo i vrlo sam socijalno osjetljiv, želim tim ljudima osigurati naknadu i borim se protiv onih s kojima sam do jučer sjedio”, kazao je Škoro za N1.