[VIDEO/FOTO] Škoro: Problem nestalih osoba može se riješiti ako ima političke volje

Predsjednik Domovinskog pokreta i potpredsjednik Sabora Miroslav Škoro upozorio je u nedjelju da se u Hrvatskoj traži još 1869 nestalih osoba poručivši da se taj problem može riješiti ako ima političke volje

Upitan za komentar to što je u Grubore došao posebni izaslanik srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića te misli li da bi to moglo biti pomak u rješavanju pitanja (nestalih), Škoro je odgovorio je: "Ako je došao kao i što je došao Vučić u posjet Hrvatskoj Kolindi Grabar-Kitarović s nekim nebitnim podacima ili bez podataka, to je samo jedan deklarativni posjet koji nema apsolutno nikakve veze niti će imati učinka na današnju konferenciju niti ono što nas zanima".

Na pitanje kako vidi odnos sa Srbima u Hrvatskoj poručio je kako on nema problema sa Srbima u Hrvatskoj, dapače.

„Neki od njih su članovi Domovinskog pokreta. Peđa Mišić je bio hrvatski branitelj, kao što je bilo barem 10.000 Srba u Hrvatskoj. Mi se nemamo s kim miriti jer se nismo s njima niti svađali”, kazao je.

Vezano uz aferu s HDZ-ovom bivšom državnom tajnicom u Ministarstvu uprave i polaganje državnih ispita, Škoro je na upit novinara izjavio kako "ne zna što bi nekog u Hrvatskoj moglo iznenaditi kada je u pitanju način vladanja HDZ-a i njegove vrhuške". Najvažnijim drži da se to kada se otkrije procesuira do kraja.

"Ne znam što se dogodilo. Bilo je velikih afera koje su otkrili i novinari i što se dogodilo do danas. Čini mi se ništa, čisto zabava za narod", smatra.

Upitan o posjetu predsjednika Republike Zorana Milanovića Albaniji rekao je kako ne zna koja je sličnost između riječi službeno i privatno.

„Ako hoćeš napisati službeno pa napišeš urudžbeno, to bi mogao shvatiti. Ali, ideš službeno a napišeš privatno pa kažeš da je to lapsus i greška - to je u najmanju ruku smiješno”, kazao je. Smatra kako se time nastavlja praksa koja je specifična za Ured predsjednika RH jer je već, rekao je Škoro bilo „čučanja i višenja po ogradama Bijele kuće” pa se "to na neki način nastavilo".

Škoro je najavio i da će Domovinski pokret podržati prijedlog zakona o obnovi Zagreba i okolice nakon razornog potresa jer se to tiče hrvatskih građana.

„Mi ćemo podržati sve što je dobro”; rekao je. No, dodao je, upozorit će kako je taj zakon manjkav, da nema novca za ono što je njime predviđeno te da će taj zakon trebati mijenjati. Drži kako taj zakon u osnovi predviđa obnovu konstrukcije zgrade i ne ulazi u meritum stvari.

Mlinarić Ćipe podsjetio je da je mnoge roditelje koji će danas biti tu, vidio 14. kolovoza kada su pušteni iz srpskih logora na razmjeni u Nemetinu sa slikama svoje djece i njegovih suboraca.

Upozorio je da ti roditelji 30 godina kasnije, od kojih je većina i umrla, i dalje drže slike (sada bedževe) svoje djece koju nisu pronašli. Poručio je kako je to u zadnjih 30 godina poraz hrvatske politike, poraz svih službi kao i poraz HDZ-a, SDP-a i SDSS-a koju su bili na vlasti.