Škoro pomirljivo: Ne znači da, ako samo oporba, moramo biti nužno protiv svega

Iz redova oporbe za potpredsjednike Sabora predloženi su i odabrani Rajko Ostojić i Miroslav Škoro, dok su vladajući na tim pozicijama ostavili istu postavu kao i u prošlom sazivu.Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro bio je gost RTL-a Danas

"Prvi dan je protokolarni dan, ispoštovali smo sve što je dogovoreno. Sama činjenica da žele smanjiti Vladu zavrijedila je našu privolu", rekao je Škoro za RTL , no ne otkriva znači li to i buduću suradnju s vladajućima.

"Izabran sam s nekakvih 110 glasova, drugi sa 135, 140... To je činjenica u kojoj ljudi koji se ponekad zalažu za određene stavove i bore protiv određenih stavova na kraju postanu gori nego što su ti protiv čega se oni kao bore. Mislim da način isključivosti nije nešto kako mi u Domovinskom pokretu funkcioniramo, ne gledamo i ne sudimo a priori negativnim halo efektima", rekao je Škoro te dodao da se zna o kome govori.

Domovinski pokret ne odustaje od prijedloga da Zlatko Hasanbegović bude potpredsjednik Odbora za ljudska prava i nacionalne manjine.

"To je naš prijedlog koji smo dogovorili na Klubu i stojimo iza njega. Hasanbegović je legitimno izabran zastupnik, mi smo ga nominirali mislim da bi bio minimum pristojnosti da ga prihvate", rekao je Škoro, a na pitanje kako bi Hasanbegović surađivao s Miloradom Pupovcem, odgovara: "Gospodin Hasanbegović je vrlo suradljiv čovjek".

Škoro nije iznenađen nedolaskom predsjednika Zorana Milanovića na konstituirajuću sjednicu Sabora.

"Najavio je da neće i nije došao. Pokazuje svoj karakter, sve što je obećao on izvršava. Mislim da to nije dobar potez. Ovo je jedan novi početak i kad imate novi početak mislim da možete na neki način okrenuti stranicu, zbrojati sve staro i krenuti iznova, no neki ljudi se ne daju i ponovno jašu po svome", rekao je Škoro.