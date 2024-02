Skandal u Crnoj Gori: Ministar optužio predsjednika da ga stišće da pomiluje svećenika

U posljednjoj epizodi sukob se proširio i na ministra pravosuđa Andreja Milovića koji također pripada stranci Europa sada!, a koji je optužio predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića da je zatražio pomilovanje svećenika koji je počinio kaznena djela. Milović kaže da je dao negativno mišljenje o predmetu, te da je Milatović potom od njega tražio da preinači odluku.

'Nedavno sam dobio upit od predsjednika države jer sam dao negativno mišljenje da svećenik koji je počinio kaznena djela treba biti pomilovan. Smatram da ne možete čitati liturgiju do devet sati, a od devet se možete baviti kriminalom, a jedan svećenik je to radio. I dao sam negativno mišljenje, jer se za pomilovanje traži mišljenje Ministarstva pravosuđa. Predsjednik mi ga je vratio i zamolio me da prepravim odluku', rekao je Milović u nedjelju navečer za televiziju A plus, prenosi Danas.rs.