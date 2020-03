Sisačko-moslovačka županija i dalje s troje zaraženih

U Sisačko-moslovačkoj županiji i dalje su potvrđena tri slučaja zaraze koronavirusom, a načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Marko Krička u petak je zadovoljavajućim ocijenio to što su svi zaraženi "uvezeni slučajevi" pa nema lokalnog prijenosa

Starijima i nemoćnima će u opskrbi prehrambenim proizvodima i lijekovima pomoći Gradsko društvo Crvenog križa te pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za takvu pomoć potrebno je nazvati telefonski broj 545 094 svakoga dana od 8 do 20 sati.

U autobusima sisačkog Auto prometa na lokalnim linijama više se neće plaćati prijevozna karta, a ulazit će se na druga i treća vrata.

Sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček rekla je kako je u gradskoj upravi, gradskim ustanovama i trgovačkim društvima obustavljeno plaćanje svih obveza koje se ne odnose na hladni pogon, nema novih zaduživanja, smanjeni su rashodi kako bi se ublažile financijske posljedice novonastalog stanja.

Na gradskim blagajnama građani do daljnjega ne moraju plaćati gradske račune, niti će im se na to obračunavati kamate kada se uspostavi normalno poslovanje, rekla je gradonačelnica i dodala kako je HZMO odbio prijedlog grada da uplata uskrsnica ide na račune građana, već će se za to čekati povoljnije vrijeme.

Gradska tržnica, kao i trgovine s hranom i nadalje će raditi normalno uz primjenu mjera samozaštite, jer opskrba s hranom ne smije doći u pitanje.

Vezano za informacije sa županijskog Stožera kako postoji mogućnost da u slučaju potrebe karantena za zaražene bude u Hotelu Panonija, iz gradskog stožera pozivaju da se ta mjera još jednom preispita.