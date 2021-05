Sinoć se vinuo u političku orbitu, a jednu stvar izbjegava poput pravog slalomaša; ovdje je sve što trebate znati o Tomislavu Tomaševiću: Od Varšavske, aktivizma i Soroša pa do imovinske kartice

Pisalo se o njemu mnogo portreta, od prvih aktivističkih koraka, pa do sinoćnjeg, onog koji ga je bacio u političku orbitu Hrvatske. Tomislav Tomašević ulazi u drugi krug s ogromnom prednosti ispred protukandidata Miroslava Škore. Tko je mogući novi gradonačelnik Zagreba i kako je više od desetljeća gradio svoju sadašnju poziciju?

On je zvijezda ovih izbora, za mnoge dečko bez mrlje u karijeri, aktivist, ekolog, pa političar. Možemo dodati i prvi 'šatoraš', jer je prije točno 11 godina sudjelovao u pobuni protiv pogodovanja Tomislavu Horvatinčiću oko centra Cvjetni , što je uključivalo prosvjedničke šatore u srcu Zagreba.

No ako dobije izbore u Zagrebu, čeka ga ogroman posao. Grad treba obnoviti od potresa i riješiti problem odlaganja otpada, što je pokojni gradonačelnik godinama gurao pod tepih.

'Naše zajedničke osnovne vrijednosti su ekologija i održivi razvoj, demokracija, ljudska prava, samoodređenje i pravda. Posebno nam je stalo do rodne demokracije, dakle društvene emancipacije i ravnopravnosti žena i muškaraca. Angažiramo se za ravnopravnost kulturnih i etničkih manjina i za socijalnu, kao i političku participaciju imigranata', stoji na njihovim stranicama.

Tu je kao argument spomenuta i činjenica da se među donatorima udruge nazvane Institut za političku ekologiju , koja je Tomaševiću bila radno mjesto od 2015. do ulaska u Sabor 2020., pojavljuje i Otvoreno društvo Georga Soroša , a glavni partner toj udruzi u financijskom smislu njemačka je politička zaklada Heinrich Böll Stiftung što se 'sučeljava tradicionalnim političkim pravcima socijalizma, liberalizma i konzervatizma'.

On je kao kandidat za gradonačelnika osvojio 3,88 posto ili gotovo 12.000 glasova birača. Tada su već najavili da im se ne žuri, da idu korak po korak.

Put do premoćne pobjede u prvom krugu

Javni proboj Tomašević je doživio kao jedno od nosećih lica kampanje 'Ne damo Varšavsku', koja je trajala punih pet godina, od 2006., kada se tek pročulo da kontroverzni poduzetnik Tomislav Horvatinčić ima velike planove za po nekima najljepši trg u Zagrebu, Cvjetni trg, pa sve do 2011. Kampanju je predvodila Zelena akcija, kojoj je Tomašević tada bio na čelu, i Pravo na grad, predvođen Teodorom Celakoskim.

'Znamo se skoro 20 godina, a od toga 15 godina intenzivno surađujemo. Prije Cvjetnog i Varšavske surađivali smo na spasu industrijske baštine tako da se prenamijeni u prostore za mlade i kulturu. Iz toga se rodila svijest o tome da Zagreb katastrofalno upravlja javnom infrastrukturom. Shvatili smo da sve to čeka nekakav deal i onda se pojavio Horvatinčić s dealom s Bandićem pa smo pet godina bili u kampanji', prisjetio se za tportal Celakoski prošle godine.

Kaže da su tu borbu u centru Zagreba pretvorili u simbol borbe za javno dobro, a da je Tomaševića u tom procesu karakterizirala 'nevjerojatna suradljivost'. 'Ne znam nijednog čovjeka koji je spreman toliko slušati, pregovarati, uzimati u obzir tuđe mišljenje… Bilo je ozbiljnih kontranapada i to nas nije uspjelo razbiti', dodaje. Upravo je uspjeh na nedjeljnim parlamentarnim izborima, smatra, među ostalim posljedica tog povjerenja koje se gradilo u najžešćim borbama. 'Prošli smo neprobojan test suradnje', dodao je Celakoski. On nam je još u srpnju prošle godine rekao da bitka za Zagreb neće biti ideološka.

Na pitanje hoće li im jasan ideološki predznak biti otegotni faktor na lokalnim izborima, Celakoski je odgovorio: 'Nismo limitirani ideologijom. Kao Možemo!, jasno je na kojim pozicijama stojimo, ali ne nudimo te ideološke bitke. Tu je borba za zajednička javna dobra. Došlo je vrijeme da ljudi, na kojoj god ideološkoj poziciji bili, shvate da su najvažnije one borbe za interese većine stanovništva. Da te borbe treba poduprijeti i te političare treba poduprijeti. A Tomašević je personifikacija upravo takve borbe', zaključio je.

Piršić: Uvjeren sam da Senf neće prijeći na tamnu stranu sile

Vjeran Piršić, predsjednik udruge Eko Kvarner i veteran hrvatske ekoscene, također poznaje Tomaševića dug niz godina.

'U vezi s njim dvije stvari su ključne. On je kao aktivist toliko toga naučio, a u praksi je pokazao da razumije ono što je naučio. Naime ima jako puno ljudi koji su teorijski savladali sve, a u praksi naprave katastrofu kao, recimo, moj drugi prijatelj Slaven Dobrović. Kad je postao ministar, bio je katastrofa. Senf je definitivno čovjek koji razumije procese jer je u praksi prošao sito i rešeto pa će on to sigurno i dalje sve bolje i bolje razumijevati.

Drugi moment kod njega to je da je on jako dobar čovjek. Svi mi imamo nekakva životna iskustva i teške situacije u kojima se lomimo i naše najgore izlazi na površinu. Tu se on kao čovjek pokazao kao dobar materijal. Ne znam zašto, ne ulazim u genetiku i odgoj, ali jednostavno je uvijek bio pravi tip', kazao nam je Piršić prošle godine.