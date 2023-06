Iz sindikata otkrili koliko će rasti plaće najniže plaćenim službenicima

'Dakle, mi već dugo godina govorimo o malim plaćama. To je problem privlačenja novih ljudi u sustav. Sve veće je opterećenje na onima koji ostaju', dodala je.

Njihovo nezadovoljstvo traje već 3 godine, bili smo strpljivi, bila je covid kriza, zaključila je. Šušković je objasnila i kako teče trenutni štrajk.

'Prošao je odlično, velik je odaziv, a samo nužni poslovi se obavljaju u dogovoru sa čelnikom tijela. Ono što smo imali jučer popodne, 4700 ljudi unutar tijela sudbene vlasti je stalo s radom. Ljudi ustraju u tome da se izborimo za to što tražimo', ustvrdila je.

Osvrnula se i na pitanje koliko je realno da dobiju traženih 400 eura povećanja. 'To ovisi o onima koji sjede za stolom. S obzirom na to da još ništa nije ponuđeno, ne znamo je li to realno ili imaju neki drugačiji prijedlog', zaključila je.

Reakcije sindikata policije

Predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić, također se osvrnuo na ponudu premijera.

'Ponuda premijera je prihvatljiva. Mi smo razgovarali sa svojim članovima. Sindikat policije zastupa i pravosudnu policiju, vatrogasce i carinike. To je po teoriji velikih brojki, veliki novac. Mi koliko smo razgovarali sa svojim članovima, oni su zadovoljni. Mislim da je socijalno partnerstvo između sindikata i Vlade na zadovoljavajućoj razini', ističe Jagić.

Otkrio je i što je svrha najavljenog potpisivanja novog memoranduma. 'Dok traju socijalni pregovori to je svojevrsni pakt o nenapadanju. To je dogovoreno na kozultativnoj sjednici Vlade RH. Nema roka trajanja, moramo prvo pročitati kako izgleda taj dokument. Gospoda Malenica i Piletić su zaduženi za sastavljanje', kazao je.

'Ako treba nešto oduzeti ili dodati, to ćemo napraviti', najavio je.