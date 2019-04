Sindikat novinara traži smjenu tajanstvenog patera Tolja koji je u središtu špijunske afere

Sindikat novinara Hrvatske (SNH) pridružio se u srijedu Društvu novinara Slovenije u osudi, kako su naveli, nedopustivog ponašanja Ivana Tolja, savjetnika austrijske Styrije koji je u razgovoru s direktorom 'jedne svjetske multimedijske kuće' nastojao spriječiti objavljivanje priloga slovenske POP TV o navodnoj upletenosti hrvatskih obavještajaca (SOA) u tajno snimanje slovenskih dužnosnika.

SNH je Toljevo ponašanje ocijenio kao nedopustivo zadiranje u medijske slobode, navodeći da je stvar tim gora što se Tolj predstavio kao da govori u ime hrvatske Vlade.

'Vlada se ogradila od aktivnosti Ivana Tolja, no smatramo da to nije dovoljno. Ako Tolj nije govorio u ime Vlade onda se lažno predstavljao, a to je također kazneno djelo, zbog čega bi trebali reagirati Uskok i policija', priopćio je SNH.