Sindikat CA nezadovoljan: Žalit ćemo se i nadamo se da će se odluka promijeniti

Predstavnik sindikata u Croatia Airlinesu Antonio Čorak izrazio je nezadovoljstvo odlukom Županijskog suda o zabrani štrajka u nacionalnom avioprijevozniku te je najavio žalbu na tu presudu u nadi da će se ona promijeniti

Kazao je da su prije svega razočarani načinom na koji je štrajk zabranjen i ocjenom suda da sindikati nisu pregovarali u dobroj vjeri.

"Ne znam po kojim je to parametrima izračunato, uzimajući u obzir da smo mi uvjete za štrajk imali i prije godinu dana. Samo na račun naše dobre vjere mi smo štrajk odgađali i pokušali se dogovoriti. Zato nam nije jasno po kojim je paramettrima sud donio odluku da nismo pregovarali u dobroj vjeri", rekao je Čorak.

Najavio je žalbu Vrhovnom sudu kojem će se žaliti u roku od osam dana, nakon čega će taj sud u roku od pet dana donijeti svoju odluku koja će biti konačna.

Komentirajući navode suda da sindikati nisu odazivali na pozive uprave na daljnje pregovore, i to u tri navrata, Čorak je rekao da je točno da im je uprava ponudila jedan prijedlog kolektivnog ugovora, ali da sindikati nisu bili s time zadovoljni.

"I to nije znak da to nije naša dobra vjera. Mi imamo svoj prijedlog o kojem nismo imali prilike pregovarati. To ne može biti dokaz da je to bila naša loša vjera", kazao je Čorak.

Na ocjenu uprave da su sindikalni zahtjevi u iznosu od 50 milijuna eura neostvarivi, Čorak je rekao da je ta njihova procjena prenapuhana.