Sindikalist o dogovoru s upravom Holdinga: 'Svaki radnik trebao bi osjetiti povećanje za 20-ak posto. Tko će to platiti? I sindikati su građani ovoga grada'

Nakon maratonskih pregovora postignut je dogovor u Zagrebu. Izbjegnut je veliki štrajk zaposlenika Zagrebačkog holdinga. Radnici će dobiti veće plaće, a građani veće račune.

"Isto tako, prijepor je bio oko toga - poslodavac si je želio olakšati poslovanje, pa je pokušao izbjeći postizanje suglasnosti sindikata kod novih sistematizacija radnih mjesta. To su jako velika pitanja. U mnogim kolektivnim ugovorima takva pitanja ni ne postoje, ovdje smo ih uspjeli sačuvati", dodao je.

Zaposlenici će povišicu osjetiti, ističe Gočin. "Svaki radnik trebao bi osjetiti povećanje za dvadesetak posto kad se sve zbroji - povećanje koeficijenta, osnovice, dio stalnih dodataka, neoporezivih iznosa i ostalog", objasnio je.

Sve se više govori o poskupljenju pojedinih komunalnih usluga. No, je li o tome bilo riječi i na pregovorima?

"Kad sam rekao da su kolektivni pregovori bili jako teški, to sam i mislio. I sindikati su građani ovog grada, i predstavnici sindikata i radnici na koje se odnose te cijene i sve ostalo ako dođe do povećanja cijena. Ne mogu govoriti o tome, nije se u pregovorima govorilo o tome koliki su to stvarni troškovi", pojasnio je Gočin.