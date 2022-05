Šimpraga u Glini: Za ove žrtve najgori bi bio zaborav i to ne zato što želimo pamtiti zločin, nego zato što žrtve ne zaslužuju zaborav

U povodu 81. godišnjice ustaškog zločina u Glini, kada je u noći s 12. na 13. svibnja 1941. ubijeno više od 400 ljudi koji su odvedeni u selo Prekopa i likvidirani, u Glini je u petak održan parastos i pomen kod Spomen-kosturnice na pravoslavnom groblju, izvijestilo je Srpsko narodno vijeće

'Za ove žrtve najgori bi bio zaborav i to ne zato što želimo pamtiti zločin i njegovog počinitelja nego zato što žrtve ne zaslužuju zaborav', rekla je Šimpraga. 'Trebalo je biti čovjek u tim vremenima, a jedan od onih koji je ostao čovjek i pomagao da se sačuvaju ljudski životi bio je i Franc Žužek, župnik u Glini za vrijeme rata, koji je poslije govorio da je on za vrijeme rata radio samo ono što je dužan svaki kršćanin i čovjek raditi - da pomogne one koji su u nevolji'.

Šimpraga je rekla kako je Glina i u devedesetima pretrpjela veliko nasilje u kojem je stradao i hrvatski narod. 'Sve njih moramo nositi u svom pamćenju. Unatoč stradanjima i patnjama, sigurna sam da Glina ima kapaciteta da bude veća od svoje teške povijesti, da se distancira od svih oblika revizionizma i okrene budućnosti' poručila je Šimpraga. Parastos za žrtve predvodio je episkop gornjokarlovački Gospodin Gerasim a prisustvovali su mu i glinski gradonačelnik Ivan Janković, dogradonačelnica Branka Bakšić, predstavnici Srpskog narodnog vijeća, srbijanskog veleposlanstva u Hrvatskoj te antifašističkih udruga.