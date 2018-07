Sigurno se pitate hoćete li moći gledati finale na otvorenom, imamo prognozu i za Moskvu

Prema trenutačnim prognostičkim modelima, vrijeme bi u nedjelju popodne, kad Hrvatska igra finale Svjetskog prvenstva protiv Francuske, u većem dijelu zemlje trebalo biti suho i pogodno za gledanje utakmice na otvorenom. U Moskvi bi, pak, trebalo biti promjenjivo uz temperaturu sličnu kao u Hrvatskoj

U Dalmaciji će prevladavati sunčano. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i zapadni, ponegdje uz obalu i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31 °C, u gorju mjestimice malo niža.

U subotu će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz povremenu umjerenu naoblaku, ujutro mjestimice i maglu. Poslijepodne je uglavnom u Gorskom kotaru moguć poneki lokalni pljusak te grmljavina.

Vjetar na kopnu većinom slab, poslijepodne na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni.

Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 15 do 18, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna od 26 do 31 °C, u unutrašnjosti Dalmacije i malo viša.