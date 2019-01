Šestero poginulih i 16 ozlijeđenih u nesreći vlaka na mostu u Danskoj

Šest osoba je poginulo, a 16 je ozlijeđeno u srijedu u nesreći vlaka na mostu koji povezuje danske velike otoke Zealand i Fyn

Prema DSB-u, u vlaku je bio 131 putnik i tri člana osoblja. Željeznička kompanija zasad odbija komentirati uzrok nesreće. Dijelovi teretnog vlaka iz suprotnog smjera su možda doveli do nesreće, izvijestili su danski mediji. Fotografije s mjesta događaja prikazuju teretni vlak s poderanom ceradom na više vagona.

Most dug 18 kilometara iznad tjesnaca Velikog Belta, kao i most Oresund koji povezuje Dansku i Švedsku, bili su ranije zatvoreni za promet zbog olujnih vjetrova koji su izazvali nestanak struje i zastoje u prometu u velikim dijelovima Skandinavije.

'Užasna nesreća vlaka na mostu Veliki Belt Danskoj u rezultatu oluje Alfrida. Naše su misli s ozlijeđenima i obiteljima poginulih', napisao je švedski premijer Stefan Lofven na Twitteru, a prenosi Reuters.

U srijedu ujutro u Švedskoj je više od 100 tisuća domova ostalo bez električne energije zbog pada stabala.

Most Veliki Belt jedan je od najvažnijih prometnih pravaca u Danskoj. Mnogi putnici iz Njemačke prelaze preko mosta kada idu do glavnog grada Danske ili nastavljaju do Švedske.