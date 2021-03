Šeks: Svaka Vlada pa i HDZ-ova odgovorna u svojem dijelu za stanje u pravosuđu

Član Predsjedništva HDZ-a Vladimir Šeks izjavio je u ponedjeljak kako je svaka Vlada pa i HDZ-ova odgovorna u svojem dijelu u "onom opsegu koji se odnosi na pravosuđe" ali i poručio da se ne mogu određene ekscesne pojave u pravosuđu stavljati na teret političke vlasti

Šeks je, uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, odgovorio bivšem predsjedniku Vrhovnog suda Krunislavu Olujiću koji je HDZ imenovao glavnim krivcem za stanje u pravosuđu, podsjetivši ga da je on bio jedan od glavni aktera u kreiranju pravosudnih politika.

"Svatko ima pravo na svoje mišljenje, pa i na svoje pogrešno mišljenje. Krunislav Olujić je bio koliko se ja sjećam predsjednik Vrhovnog suda, bio je glavni državni odvjetnik, tako da je on jako participirao sa značajnim udjelom u hrvatskom pravosuđu. Bio je i član moje ustavne komisije i saborski zastupnik, bio je i potpredsjednik Odbora za Ustav. Tako da je on sve do razrješenja s dužnosti predsjednika Vrhovnog suda bio jedan od glavnih aktera u kreiranju politike u pravosuđu", izjavio je u ponedjeljak Šeks uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.

Šeks je dodao kako svaka etapa u razvoju Hrvatske, njenih politika i politike pravosuđa ima svoje značajke te kako svaka Vlada ima svoj udjel u kreiranju ukupne politike prema pravosuđu.

Na pitanje o tome ima li krivnje u redovima HDZ-a kada je riječ o sadašnjoj situaciji u pravosuđu, Šeks je uzvratio kako se ne može govoriti o krivnji, nego se može govoriti o odgovornosti.

"Svaka Vlada pa i Vlada HDZ-a je odgovorna u svojem dijelu, onom opsegu, koji se odnosi na pravosuđe. Ne mogu se određene ekscesne pojave u pravosuđu, određeni postupci stavljati na teret političke vlasti", smatra Šeks.

Ustvrdio je kako su pravosuđe, sudbena vlasti i državno odvjetništvo potpuno neovisni od politike te da takvi trebaju i ostati.

"A hoće li se oni u punoj mjeri koristiti svojim ustavnim položajem da budu nezavisni, nepristrani od političke vlasti, to je stvar svakoga pojedinca u kamenčiću sudbene vlasti", naglasio je Šeks.

Istaknuo je kako se uglavnom govori i sporom pravosuđu, što smatra "velikom istinom" te da se trebaju poduzeti vrlo radikalne mjere da se brojni postupci, osobito kapitalne naravi, ubrzaju i dovedu u takav okvir u kojem neće izazivati sumnju u koruptivnosti pravosuđa.

Smatra kako pojedini postupci određenih sudaca ne bi smjeli bacati sjenu na cjelokupno pravosuđe, te kako ne smiju zatamniti 99 posto hrvatskih sudaca, državnih odvjetnika i svih pravosudnih djelatnika koji časno i odgovorno obnašaju svoje dužnosti.

"Taj jedan mali promil treba vrlo brzo razriješiti i dovesti do jedne situacije da se jasno zna u čemu je stvar", zaključio je Šeks.