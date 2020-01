[VIDEO] Šefica zatvorskog sustava opisala kako im je pobjegao zatvorenik: 'Čuvari su procijenili da je zid previsok...'

Problem je bio u službenicima, nisu postupili kako je naloženo. Pokrenuli smo stegovni postupak, rekla je ravnateljica Uprave za zatvorski sustav Jana Špero na konferenciji za novinare. Objasnila je okolnosti bijega zatvorenika I.Đ. koji je u nedjelju nestao iz bolnice u Vinogradskoj nakon što ga je policija tamo dovela iz Remetinca jer se žalio na bolove

Bili su uz njega, provjerili prostoriju no nisu uzeli u obzir da može pobjeći i kroz prostoriju do wc-a. Nije bio vezan dok je išao u wc. Cijelo vrijeme su bili ispred vrata wc-a. Kad su primijetili da se ne vraća, ušli su u prostoriju koja se nalazi do toaleta i tamo se nalazi prozor.