Šef SDP-a o slučaju Jerković i drugim optužnicama USKOK-a: 'Mi smo čisti, nema dvostrukih kriterija'

Na pitanje o pokretnju stegovnog postupka protiv Romane Jerković i potencijalnim dvostrukim kriterijima, jer u stranici ima još članova koji imaju USKOK-ove optužnice, Hajdaš Dončić je odgovorio jasno.

Gostujući u emisiji RTL Danas , prvi čovjek SDP-a, Siniša Hajdaš Dončić , razgovarao je s reporterkom Dajanom Šošić , o problemima koji potresaju stranku.

'U SDP-u ne postoje dvostruki kriteriji. Postoje načela kojih se članovi moraju pridržavati', rekao je.



Naglasio je da se u slučaju Romane Jerković radilo o javnom novcu te joj se ponudilo da se očituje na Predsjedništvu stranke.



'Ona je izabrala drugi put. Sama je izašla iz stranke. Što se tiče drugih slučajeva, SDP je vrlo čist. Kada završe pravosudni postupci, mi ćemo donijeti odluku', rekao je Hajdaš Dončić.



Na pitanje nisu li to ipak dvostruki kriteriji, odbacio je takve tvrdnje.



'Nema dvostrukih kriterija. Ovo je DORH i Turudić, a sud je neovisan. Kada sud donese odluku, mi ćemo tu odluku poštovati. Dakle, oni su na početku procesa. To su sasvim dva različita slučaja', rekao je i dodao: 'Ponavljam, ovdje se radi o javnom novcu. Mi smo kolegici ponudili mogućnost i pozvali je da iznese svoje protuargumente. Kolegica je sama izašla iz stranke i za nas ta priča završava.'



Upitan što je s onim članovima stranke koji su i dalje u stranci, a imaju USKOK-ove optužnice, Hajdaš Dončić rekao je da će SDP donijeti odluku kad završe pravosudni procesi.



'Kao i uvijek, ako su krivi, neće više biti članovi stranke. Ako nisu krivi, ostat će članovi stranke. To je vrlo jednostavno i vrlo jasno. Da još jednom ponovim: DORH podiže optužnicu, pravnici brane svoje klijente, a sud donosi odluku. DORH ima veći izazov dokazati krivnju nego što oni imaju da se brane. Pričekajmo samo završetak pravosudnog procesa. Ništa više. Tako je u svakom normalnom društvu', rekao je na kraju Hajdaš Dončić za RTL.