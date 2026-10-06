stegovni postupak

SDP je želi izbaciti iz stranke: Oglasila se Romana Jerković, evo što poručuje

I.V.

06.10.2026 u 17:58

Romana Jerković
Romana Jerković Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Romana Jerković Kraljić oglasila se nakon što je Predsjedništvo SDP-a pokrenulo stegovni postupak protiv nje s ciljem isključenja iz stranke

Eurozastupnica se posljednjih dana našla pod povećalom zbog organizacije posjeta i konferencija u Europskom parlamentu, nakon navoda o netočnom predstavljanju pojedinih sudionika te troškovima putovanja.

Jerković Kraljić sada je na Facebooku objavila kratko očitovanje, poručivši da je stranci već dostavila detaljno objašnjenje i sve činjenice koje smatra relevantnima.

vezane vijesti

‘Moje kratko očitovanje na brojne današnje medijske upite:

Stranci sam uputila detaljno očitovanje i iznijela sve činjenice, kao i svoj odnos prema političkoj odgovornosti u ovom slučaju. Sada očekujem da stranka donese svoj stav na temelju tih činjenica, a ne medijskih nepotpunih tvrdnji.’

Eurozastupnica je istaknula i da je sve aktivnosti, uključujući organizaciju posjeta Europskom parlamentu, poduzimala s ciljem rada na projektima iz područja zdravstva.

‘Sve što sam radila, uključujući organizaciju posjeta Europskom parlamentu, radila sam s ciljem pripreme i provedbe kvalitetnih projekata koji mogu konkretno pridonijeti javnom zdravlju i kvaliteti zdravstvenih politika. Kao rezultat je, među ostalim, i europska strategija za kardiovaskularne bolesti', napisala je Jerković.

SDP pokrenuo stegovni postupak

Podsjetimo, Predsjedništvo SDP-a pokrenulo je stegovni postupak protiv Jerković Kraljić, a Hajdaš Dončić zatražio je njezino isključenje iz stranke. O njezinu se slučaju raspravlja nakon medijskih napisa o konferencijama i posjetima Europskom parlamentu koje je organizirala.

Prema ranije objavljenim informacijama, među spornim navodima je i to da su pojedini sudionici predstavljani titulama koje nisu odgovarale njihovim stvarnim zanimanjima i funkcijama. Jerković Kraljić tvrdi da je riječ o administrativnoj pogrešci te odbacuje tvrdnje o bilo kakvoj namjernoj zlouporabi.

Pitanje njezina mandata u Europskom parlamentu sada je postalo politički relevantno. Mandat pripada zastupnici, a ne SDP-u, pa njezino eventualno isključenje iz stranke samo po sebi ne znači i gubitak mandata.

Ako bi pak sama podnijela ostavku, otvorilo bi se pitanje njezine zamjene. Prema rezultatima europskih izbora, među kandidatima koji bi mogli doći na red nalaze se Dalija Orešković i Bojan Glavašević, no oboje su već dali do znanja da trenutačno ne planiraju preuzeti mandat.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Carles Puigdemont

Carles Puigdemont

Referendumom je htio odcijepiti Kataloniju, a sad mu je iz Španjolske stigla najbolja vijest
ozbiljne posljedice

ozbiljne posljedice

Zašto je živa u Sisku toliko opasna: Otrov koji nastaje razara mozak
strava u stanovima

strava u stanovima

Policija se oglasila nakon ubojstva u Zadru: Unuk dobio kaznenu prijavu

najpopularnije

Još vijesti