SDP je želi izbaciti iz stranke: Oglasila se Romana Jerković, evo što poručuje

Romana Jerković Kraljić oglasila se nakon što je Predsjedništvo SDP-a pokrenulo stegovni postupak protiv nje s ciljem isključenja iz stranke

Eurozastupnica se posljednjih dana našla pod povećalom zbog organizacije posjeta i konferencija u Europskom parlamentu, nakon navoda o netočnom predstavljanju pojedinih sudionika te troškovima putovanja. Jerković Kraljić sada je na Facebooku objavila kratko očitovanje, poručivši da je stranci već dostavila detaljno objašnjenje i sve činjenice koje smatra relevantnima.

‘Moje kratko očitovanje na brojne današnje medijske upite: Stranci sam uputila detaljno očitovanje i iznijela sve činjenice, kao i svoj odnos prema političkoj odgovornosti u ovom slučaju. Sada očekujem da stranka donese svoj stav na temelju tih činjenica, a ne medijskih nepotpunih tvrdnji.’ Eurozastupnica je istaknula i da je sve aktivnosti, uključujući organizaciju posjeta Europskom parlamentu, poduzimala s ciljem rada na projektima iz područja zdravstva. ‘Sve što sam radila, uključujući organizaciju posjeta Europskom parlamentu, radila sam s ciljem pripreme i provedbe kvalitetnih projekata koji mogu konkretno pridonijeti javnom zdravlju i kvaliteti zdravstvenih politika. Kao rezultat je, među ostalim, i europska strategija za kardiovaskularne bolesti', napisala je Jerković.