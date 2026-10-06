SDP je želi izbaciti iz stranke: Oglasila se Romana Jerković, evo što poručuje

Romana Jerković Kraljić oglasila se nakon što je Predsjedništvo SDP-a pokrenulo stegovni postupak protiv nje s ciljem isključenja iz stranke
Eurozastupnica se posljednjih dana našla pod povećalom zbog organizacije posjeta i konferencija u Europskom parlamentu, nakon navoda o netočnom predstavljanju pojedinih sudionika te troškovima putovanja.
Jerković Kraljić sada je na Facebooku objavila kratko očitovanje, poručivši da je stranci već dostavila detaljno objašnjenje i sve činjenice koje smatra relevantnima.
‘Moje kratko očitovanje na brojne današnje medijske upite:
Stranci sam uputila detaljno očitovanje i iznijela sve činjenice, kao i svoj odnos prema političkoj odgovornosti u ovom slučaju. Sada očekujem da stranka donese svoj stav na temelju tih činjenica, a ne medijskih nepotpunih tvrdnji.’
Eurozastupnica je istaknula i da je sve aktivnosti, uključujući organizaciju posjeta Europskom parlamentu, poduzimala s ciljem rada na projektima iz područja zdravstva.
‘Sve što sam radila, uključujući organizaciju posjeta Europskom parlamentu, radila sam s ciljem pripreme i provedbe kvalitetnih projekata koji mogu konkretno pridonijeti javnom zdravlju i kvaliteti zdravstvenih politika. Kao rezultat je, među ostalim, i europska strategija za kardiovaskularne bolesti', napisala je Jerković.
SDP pokrenuo stegovni postupak
Podsjetimo, Predsjedništvo SDP-a pokrenulo je stegovni postupak protiv Jerković Kraljić, a Hajdaš Dončić zatražio je njezino isključenje iz stranke. O njezinu se slučaju raspravlja nakon medijskih napisa o konferencijama i posjetima Europskom parlamentu koje je organizirala.
Prema ranije objavljenim informacijama, među spornim navodima je i to da su pojedini sudionici predstavljani titulama koje nisu odgovarale njihovim stvarnim zanimanjima i funkcijama. Jerković Kraljić tvrdi da je riječ o administrativnoj pogrešci te odbacuje tvrdnje o bilo kakvoj namjernoj zlouporabi.
Pitanje njezina mandata u Europskom parlamentu sada je postalo politički relevantno. Mandat pripada zastupnici, a ne SDP-u, pa njezino eventualno isključenje iz stranke samo po sebi ne znači i gubitak mandata.
Ako bi pak sama podnijela ostavku, otvorilo bi se pitanje njezine zamjene. Prema rezultatima europskih izbora, među kandidatima koji bi mogli doći na red nalaze se Dalija Orešković i Bojan Glavašević, no oboje su već dali do znanja da trenutačno ne planiraju preuzeti mandat.