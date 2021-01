Šef riječkog Zavoda za javno zdravstvo Mićović: Mislim da smo na početku kraja epidemije koronavirusa

Gostujući u Dnevniku N1 televizije, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Vladimir Mićović ustvrdio je da se nazire kraj epidemije koronavirusa

'U zadnja dva tjedna pao je broj aktivnih slučajeva, s preko 3000 došli smo na oko 1800. Važno je da je udio zaraženih među testiranima pao, on je oko 11 posto na 700 testiranih. Smanjen je i broj hospitaliziranih, danas je tu 112 ljudi, a ranije ih je bilo oko 160. Broj umrlih je između dva i tri dnevno. To su oni s najtežim simptomima. Nadamo se da će se i te brojke privesti kraju', rekao je Mićović za N1 .

Kazao je da je u nadležnosti njegovog zavoda cijepljeno gotovo 1000 osoba. 'Sutra nastavljamo. Čuvamo određeni broj doza za drugo cijepljenje, koje slijedi nakon 21 dana. Zdravstvene ustanove, ustanove za starije su cijepljene, a sutra idemo na otoke. Na čelu timova z cijepljenje su epidemiolozi. Važno je da su nam ekipe dobro raspoređene', kaže.

Mićović je ocijenio kako se nada mirnijem ljetu. 'Mislim da smo na početku kraja koji se nazire. Nadam se da će to biti ljeto, u kojem ćemo imati kvalitetnu situaciju za procjenu stanja u kojem je epidemija. Sada možemo procijepiti zdravstvene djelatnike, osobe u stacionarnim ustanovama, potom starije, da se približimo onih 70 posto cijepljenih. Dio ljudi to još gleda kao nešto novo, nepoznato, no što se više ljudi bude cijepilo, veći će broj ljudi prihvatiti cijepljenje. Sada nam je problem količina cjepiva, a ne odaziv', kazao je Mićović.