Šef Luftwaffea upozorava: Istječe nam vrijeme, bez ovoga protiv Putina nemamo šanse

Njemačka bi trebala nastaviti kupovati provjereno američko naoružanje kako bi što prije ojačala obranu od moguće prijetnje Vladimira Putina, iako Europa paralelno razvija vlastitu obrambenu industriju, poručio je zapovjednik njemačkog ratnog zrakoplovstva, general-pukovnik Holger Neumann

U razgovoru za Politico prvi čovjek Luftwaffea upozorio je da europske ambicije za većom obrambenom samostalnošću neće riješiti problem u kratkom roku. 'Razvoj vlastitih sposobnosti zahtijeva vrijeme. A upravo sada vremena nemamo', rekao je Neumann. Njegove izjave dolaze u trenutku kada Europska unija nastoji veći dio obrambenih ulaganja usmjeriti prema europskim proizvođačima i smanjiti ovisnost o američkom naoružanju. Bruxelles je uveo nove financijske instrumente kojima želi potaknuti zajedničku nabavu i jačanje europske obrambene industrije. Prema novim pravilima, projekti financirani europskim novcem mogu uključivati najviše 35 posto vrijednosti iz zemalja izvan EU-a, uključujući Sjedinjene Države.

No Neumann upozorava da vojska ne može čekati dok europska industrija razvije nova rješenja. 'Ako želimo da njemačko ratno zrakoplovstvo i NATO budu spremni što je prije moguće, možda ćemo morati nabavljati sustave koji su već dostupni na tržištu', rekao je. Dodao je da takvi sustavi možda neće u potpunosti odgovarati svim njemačkim zahtjevima, ali bi mogli biti 'najbolje što se trenutno može kupiti za sljedećih nekoliko godina'. F-35 ostaje ključ njemačke obrane Najbolji primjer takvog pristupa je američki borbeni avion F-35 Lightning II. Njemačka je krajem 2022. odobrila kupnju 35 nevidljivih lovaca vrijednih 8,3 milijarde eura, koji će zamijeniti zastarjele Tornadoe u okviru NATO-ova programa nuklearnog odvraćanja. Prema Neumannovim riječima, prvi njemački F-35 trebao bi sići s proizvodne trake u SAD-u već u rujnu, dok bi prvi zrakoplovi trebali stići u bazu Büchel do kraja 2027., nakon što piloti završe obuku u Sjedinjenim Državama.

Otkrio je i da unutar Luftwaffea postoji interes za dodatnu nabavu. 'Postoje ideje da nabavimo još F-35. No odluka je na Ministarstvu obrane i zasad nije donesena', rekao je. Politico je ranije objavio da je njemačka vlada rezervirala više od dvije milijarde eura za kupnju još 15 zrakoplova, čime bi flota narasla s 35 na 50 aviona. Propao zajednički projekt s Francuskom Rasprava o dodatnoj kupnji američkih lovaca dodatno je dobila na važnosti nakon što su Njemačka i Francuska u lipnju odustale od zajedničkog razvoja borbenog zrakoplova šeste generacije u sklopu projekta Future Combat Air System (FCAS). Do prekida suradnje došlo je nakon višemjesečnih nesuglasica između Airbusa i Dassaulta oko podjele poslova i vodeće uloge u projektu. Neumann ipak tvrdi da cijeli koncept FCAS-a nije propao.