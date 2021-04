Šef Fonda za obnovu Zagreba otkrio detalje prvog pokušaja prevare: Tražio se novac za radove koji nisu bili izvedeni

Iako je od zagrebačkog potresa prošlo 383 dana, tek je devet privremenih rješenja za obnovu. Oko 20 posto ljudi je podnijelo zahtjev za obnovom, a već su počele i prijevare.

Kandidatima za gradonačelničku fotelju Zagreba su i puna usta obnove od potresa. Ukupno su prošla 383 dana od potresa, a privremenih rješenja ima za tek devet zgrada koje treba obnoviti ili ukloniti, a više od šest tisuća zgrada ima žutu i crvenu naljepnicu. Brine to one koji su stradali, one koji trebaju voditi obnovu, ali ne i neke koji su već željeli krasti na obnovi. Fond je podnio prvu prijavu za pokušaj.

Nevena Rendeli djeluje u udruzi SOS Zagreb, koja želi brzu obnovu. Dokumentacija, tvrdi, više nije problem. ''Organizirane obnove, prema trenutnom zakonu, neće ni biti'', govori za Dnevnik Nove TV.