SDP: Skupili smo potpise za raspravu o Agrokoru u Saboru idući tjedan

Zastupnici SDP-a Peđa Grbin i Arsen Bauk u petak su najavili inicijativu 30 zastupnika u vezi najnovijih događaja u Agrokoru, kojom će osigurati da se idući tjedan na saborskoj plenarnoj sjednici raspravlja o Agrokoru, pri čemu je Grbin ocijenio kako je 'afera Hotmail' pokazala da u čitavom procesu pisanja i provedbi lex Agrokora ima elemenata niza kaznenih djela

Spornim u slučaju Agrokor ocijenio je i to što financijski direktor jedne kompanije koja kotira na burzi dostavlja financijska izvješća koja još nisu objavljena potpredsjednici Vlade, koja ih je dalje davala najvećoj brokerskoj kući u Hrvatskoj i drugim savjetnicima, pa se zapitao "što je to ako nije dilanje povlaštenih informacija, kazneno djelo opisano u Kaznenom zakonu".

"Kada vidim da kolege iz HDZ-a kažu da je ovo što je objavljeno 'ok', onda mene zanima - ako je ovo javno 'ok', što je onda tek tajno, što nam rade iza leđa i što kriju", pitao je Grbin. "Modus operandi HDZ-a potpuno je isti, bez obzira na to vode li ga Sanader, Karamarko ili Plenković. Jedina je razlika bila kada je HDZ vodila Jadranka Kosor, ali to su brzo riješili i izbacili je iz stranke", istaknuo je Grbin.

Bauk: Najelegantniji izlaz iz situacije bila bi ostavka Martine Dalić

Bauk je premijeru Andreju Plenkoviću poručio kako nije vrijeme za "dedramatizaciju i relaksaciju, nego da pozove tajnicu da napiše razrješenje", te ocijenio kako bi ostavka potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić bio najelegantniji izlaz iz situacije.

Ustvrdio je kako je oporba svojom inicijativom iskoristila novu poslovničku odredbu koja joj omogućuje da točku koja na dnevnom redu Sabora čeka duže od 60 dana može uz 30 potpisa zastupnika biti na raspravi u roku tjedan dana.

Oporbenjaci će ovom inicijativom na dnevni red staviti prijedlog dopuna Zakona o sprječavanju sukoba interesa, koji je SDP još u veljači uputio u saborsku proceduru, a na koji je Vlada dala negativno mišljenje, a njome žele da se u popis državnih dužnosnika uvrsti i izvanredni povjerenik.

"Najnoviji događaji oko Agrokora dodatno argumentiraju zašto je to potrebno, jer količina novaca koju je izvanredni povjerenik uz pomoć drugih dužnosnika Vlade, posebno potpredsjednice Martine Dalić, osigurao tvrtki u kojoj je radio, kao i ostalim kompanjonima višestruko nadmašuje sve kazne koje je Povjerenstvo za sukob interesa izreklo u svom desetogodišnjem radu", istaknuo je Bauk.

Bauk: Bilo bi bolje da Most svoju inicijativu uputi idući tjedan, kako bi se dva tjedna raspravljalo o Agrokoru

Istu odredbu Poslovnika nastoji iskoristiti i Most skupljanjem potpisa za osnivanje novog istražnog povjerenstva za Agrokor, a Bauk smatra kako bi "taktički bilo bolje da oni svoju inicijativu upute idući tjedan, kako bi se dva tjedna zaredom u Saboru raspravljalo o Agrokoru".

Komentirajući sastanak stranaka vladajuće koalicije u Banskim dvorima, Bauk procjenjuje da će partneri HDZ-a pokušati izvući najbolje za sebe, pa će odlučivati "hoće li biti držači ljestvi ili napraviti pritisak da Dalić ode", dok je Grbin rekaokako im je to prilika ocijeniti je li im važniji javni, opći interes, ili nečiji partikularni.

Inicijativu je potpisalo 28 zastupnika SDP-a te nezavisni Mirando Mrsić i Goran Aleksić iz SNAGA-e.