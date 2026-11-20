Saborska zastupnica SDP-a Sandra Krpan kritizirala je u petak Vladin odnos prema stambenoj krizi s kojom se Hrvatska suočava, upozorivši da predviđeno izdvajanje tek nešto više od pola posto ukupnih proračunskih rashoda za 2027. godinu nije ozbiljna stambena politika.

"Vlada je priznala da imamo stambenu krizu, a u proračunu za 2027., za cijelu stavku priuštivog stanovanja, sufinanciranja najma, povrata poreza na prvu nekretninu, dizala i stambeno zbrinjavanje mladih predvidjela je tek 231,7 milijuna eura od 41,5 milijardi rashoda. To je nešto više od pola posto proračuna za problem koji premijer naziva jednim od ključnih prioriteta", navela je Krpan iznoseći za saborskom govornicom stajalište na slobodnu temu.

Pola posto proračuna nije stambena politika i zato izražavamo punu podršku mladima koji danas štrajkaju diljem Hrvatske, poručila je. Upozorila je da je najavljena gradnja do tisuću stanova u 16 gradova i općina nedostatna s obzirom na to da je procijenjeni manjak od 237 tisuća stanova. "Tako ćemo stambeni jaz zatvoriti za 237 godina", naglasila je.

Kritizirala je i program priuštivog najma, za koji se prijavilo oko 960 od 600.000 praznih stanova, istaknuvši kako država na taj način ne obuzdava tržište, nego ga financira dok mladi u Hrvatskoj iz roditeljskog doma odlaze najkasnije u Europskoj uniji. SDP se, istaknula je, zalaže za uspostavu javnog stambenog fonda koji bi gradio, kupovao i obnavljao stanove, uz dugoročno siguran najam, poreznu politiku koja potiče stanovanje umjesto špekulacije te veće ovlasti i financijska sredstva za gradove. Ban (HDZ): Naša je dužnost osigurati djeci sretno djetinjstvo danas Povodom Svjetskog dana djece zastupnica HDZ-a Boška Ban istaknula je ulaganja u vrtićku i školsku infrastrukturu. Navela je da se u vrtićku infrastrukturu ulaže 530 milijuna eura, a da je u sklopu "povijesnog" investicijskog ciklusa vrijednog 3,2 milijarde eura za obrazovanje i znanost namijenjeno dvije milijarde eura.