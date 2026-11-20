Policajci su mladića uočili u četvrtak na Trgu Republike u Čakovcu. Na njihov poziv dragovoljno je predao i ostalu pirotehniku, a radilo se o 194 petarde kategorije F2 i sedam petardi kategorije F3 .

Petarde su oduzete u nazočnosti roditelja, a protiv maloljetnika slijedi podnošenje optužnog prijedloga nadležnom sudu zbog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Policija ponovno upozorava građane na opasnosti uporabe pirotehnike, osobito petardi, koje mogu prouzročiti teške i trajne ozljede, uključujući opekline, ozljede šaka i prstiju, oštećenja sluha te ozljede očiju i lica.

Petarde i redenici kategorija F2 i F3 zabranjeni su za nabavu, posjedovanje i uporabu tijekom cijele godine. Ostala dopuštena pirotehnička sredstva tih kategorija mogu nabavljati samo punoljetne osobe od 15. prosinca do 1. siječnja, a koristiti ih od 27. prosinca do 1. siječnja. Pirotehniku kategorije F1 mogu nabavljati i koristiti osobe starije od 14 godina tijekom cijele godine, dok je djeci mlađoj od 14 godina zabranjena uporaba svih pirotehničkih sredstava.

"Posebno apeliramo na roditelje i skrbnike da vode brigu o sigurnosti svoje djece, nadziru njihove aktivnosti te im ne kupuju pirotehnička sredstva. Razgovarajte s djecom o opasnostima i mogućim posljedicama neodgovornog rukovanja pirotehnikom te im vlastitim primjerom pokažite odgovorno ponašanje”, poručuju iz Policijske uprave međimurske.