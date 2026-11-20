Incident se dogodio 18. studenoga oko 2 sata u blizini stambenih zgrada. Mladić je u alkoholiziranom stanju, s 0,54 promila alkohola u krvi, mobitelom i prijenosnim zvučnikom puštao preglasnu glazbu i glasno pjevao na javnom mjestu.

Nakon dolaska policijskih službenika, 19-godišnjakinja, koja je također bila pod utjecajem alkohola, s izmjerenih 1,41 promila alkohola, počela je vikati i galamiti.

Oboje su uhićeni i u žurnom postupku odvedeni na sud jer su i ranije više puta prijavljivani zbog istih ili sličnih prekršaja.

Djevojka je tijekom ove godine već tri puta prijavljivana zbog narušavanja javnog reda i mira te jednom zbog posjedovanja droge, dok je mladić prošle godine pravomoćno kažnjen zbog posjedovanja droge, a ove je godine dvaput prijavljivan zbog remećenja javnog reda i mira.

Policija je sudu predložila da im zbog počinjenih prekršaja izrekne kazne zatvora od po 15 dana, no sud ih je pustio na slobodu, a odluku o njihovoj odgovornosti donijet će naknadno.