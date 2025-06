'SDP je ostvario sva tri zacrtana cilja. Jedna stvar me posebno veseli'

„Posebno me veseli da je, iako su ga možda četiri godine podcjenjivali, Peđa Grbin pobijedio u Puli. To govori o SDP-u da poštujemo bivše predsjednike, a važno je i da je to prvi puta u povijesti da imamo gradonačelnika Pule”, poručio je.

SDP će, najavio je, i dalje slušati ljude, znamo koje „su naše mane i ispravljat ćemo ih, a znamo i koje su naše prednosti poput činjenice da smo jedina stranka koja je imala pet kandidatkinja za županice. Dodao je i da se SDP nakon dugog niza godina vratio u Slavoniji pobjedom u Orahovici.

Hajdaš Dončić je kazao da je za njega veliki dobitak ove kampanje što je upoznao veliki broj jako dobrih mladih kandidata i kandidatkinja, od kojih očekuje da u sljedeće četiri godine svojim radom u općinskim, gradskim i županijskim vijećima i skupštinama pokažu da znaju i da je ovo 'samo jedan mali možda i neuspjeh, možda malo krivo miješanje karata i da će za četiri godine biti drugačija prilika i situacija'.

„Svjestan sam da je mali broj ljudi izašao na izbore i moramo se sami zapitati zašto je to tako, ali veza SDP-a s lokalnom zajednicom ostat će čvrsta i dalje ćemo slušati ljude. Naša sljedeća bitka je bitka svih bitaka – bitka za Hrvatsku solidarnosti, jednakosti i ravnopravnosti”, istaknuo je.

To je, dodao je, bitka bez plavih kuverti za liječnike, bez čekanja u redu za liječničke preglede, za Hrvatsku s boljim mirovinama, dostupnim radnim mjestima. Ta nas bitka čeka za tri godine i uspjet ćemo u njoj, a do tog vremena i s novima politikama i zakonima, dihat ćemo za ovratnik HDZ-u, poručio je Hajdaš Dončić.