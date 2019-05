'SDP je izvukao maksimum': Trebaju li zahvaliti Plenkoviću, Milanoviću ili ipak - Bernardiću?

Kako objasniti trijumf SDP-a, stranke koja se pod reflektorima medija donedavno doslovno raspadala, da bi se preko noći preobrazila u neformalnog pobjednika izbora za Europski parlament? Kome ili čemu sve SDP-ovci trebaju zahvaliti na takvom uspjehu? Je li Davor Bernardić ovime do daljnjeg zacementirao svoju poziciju u stranci? Kako će izborni uspjeh SDP-a utjecati na predsjedničke i parlamentarne izbore? O tome za tportal govori politički analitičar Ivan Rimac

'Sigurno je da će ovaj rezultat, kao vrlo pozitivan događaj, dati puno optimizma i vjetra u leđa samom SDP-u. Vidjeli ste i po govoru samog Bernardića u izbornoj noći kako je on na određeni način već naznačio da to predstavlja temelj za moguće daljnje djelovanje i povratak na političku scenu SDP-a kao lidera lijevo orijentiranog političkog bloka', upućuje analitičar, nesklon preuveličavanju jučerašnjeg uspjeha socijaldemokrata.

'Što se rejtinga tiče, to nije velik pomak SDP-a, koliko je to zapravo velik pad HDZ-a. HDZ je jednostavno zanemario sva upozorenja iz drugih europskih pučkih stranaka da se mora jasnije odrediti protiv ekstremnih, antieuropskih opcija i u svom koketiranju čas s desnim, čas s liberalnim stavovima ostao je na neki način nedosljedan i nedovoljno uvjerljiv', tumači Rimac.

Komentirajući mogućnost da izborni uspjeh SDP-a rezultira širokom lijevom frontom na parlamentarnim izborima, analitičar poručuje da to ostaje stvar pregovora. Domeće da su alternativne opcije dobile izvjesnu packu za svoje razmišljanje da mogu same i da su, štoviše, same sebi dovoljne, a pregovaračka pozicija SDP-a kao noseće stranke bit će znatno jača jer su mnogi sada shvatili da nije tako jednostavno dobiti glasove na nacionalnim izborima.

'SDP je u danoj situaciji izvukao maksimum. E sada, ishod ovih izbora nije beznačajan ne samo u marketinškom, nego uopće u političkom smislu, jer SDP sigurno na ovome može graditi promjenu stava javnosti prema svom djelovanju. Isto tako, mnoge stranke koje nisu prešle izborni prag imat će vrlo tešku situaciju da se održe na političkoj sceni i opravdaju svoje postojanje. Tu u prvom redu mislim na Most , ali i na druge opcije koje nisu bile ni blizu izbornog praga – od Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića do Milana Bandića ', upozorava Rimac.

Rimac ne smatra da je podrška Zorana Milanovića u posljednjim danima kampanje u značajnoj mjeri utjecala na uspjeh SDP-a.

'Mislim da to nije bitno utjecalo. On će, ako se kandidira na predsjedničkim izborima, imati sasvim drugu priču i sasvim druge protukandidate. U ovom trenutku to sigurno nije moglo bitnije utjecati na položaj SDP-a, pogotovo s ovako velikom isključenošću Milanovića iz aktualnog političkog života', uvjeren je Rimac.

Može li se, po njegovu sudu, govoriti o 'pomirenju' Bernardića i Milanovića?

'To ćemo tek vidjeti. Ovo je dobar znak za SDP i ako oni nastave s takvim elanom, kakav je bio u izbornoj noći, to će biti vrlo povoljno. Već to što je predsjednik SDP-a odustao od strategije potpunog diktiranja u kadrovskoj politici pomak je naprijed i mislim da je i on na neki način dobio zrelu poruku da u politici nema poteza koji bi se mogli tako jednostavno izvesti, a da glasači to ne primijete. Dakle, i Andrej Plenković i Davor Bernardić dobili su jasnu poruku glasača: prvi da nametanjem manje-više nepoznatih kandidata nije uspio uvjeriti svoje glasačko tijelo da ih podrže, a drugi da je pomirljivim formiranjem liste i s onima za koje je do jučer smatrao da nisu njegovi pobornici ustvari polučio uspjeh', sumira Rimac.