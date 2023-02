Schmidt suspendirao zakon o imovini, Dodik kaže da neće poštovati odluku

Visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt u ponedjeljak je suspendirao zakon o nepokrenoj imovini koji su potkraj prošle godine donijele vlasti Republike Srpske (RS) da bi preuzele vlasništvo nad nekretninama koje pripadaju državi.

Sporni zakon je trebao stupiti na snagu u utorak, a suspenzija traje do odluke ustavnog suda BiH je li zakon sukladan ustavu.

Predsjednik RS-a Milorad Dodik izjavio je kako odluku visokog predstavnika ne kani poštovati.

"S pravog se stajališta danas nije ništa dogodilo", napisao je Dodik na Twitteru.

Schmidta je nazvao "putnikom namjernikom" koji nema ovlasti miješati se u unutarnja pitanja BiH.

Vlasti srpskog entiteta smatraju kako BiH kao država nema na imovinu, odnosno da ona pripada isključivo entitetima.

Predmet spora je imovina koja je nekada pripadala Socijalističkoj republici BiH a njen je status nakon potpisivaja Daytonskog sporazuma trebao biti definiran posebnim zakonom kojega bi donio parlament BiH, no to se do danas nije dogodilo.