Savjetnik Centra Ivica Relković o Puljku u nacionalnoj politici: 'Nema bijega iz Splita dok se ne pokažu rezultati nakon ovakve pobjede'

Na dočeku rezultata izbora za gradonačelnika Splita bio je i Ivica Relković, politički analitičar i savjetnik stranke Centar, koji je za tportal analizirao rezultate izbora

'Mi smo nakon razvoja situacije u gradskom Vijeću i prvih 10-ak mjeseci upravljanja Splitom shvatili da se mora ići na jedan reset, na izbore, koji bi potvrdili taj smjer ili jednostavno pokazali da to nije to. Nismo očekivali da će se u drugom krugu dogoditi išta drugačije od onog što s dogodilo u prvom krugu, odnosno vidjeli smo kroz razne poruke birača da su oni svoju odluku donijeli puno prije drugog kruga', rekao je za tportal Relković.

Na pitanje da li je ovo iskorak Ivice Puljka u nacionalnu politiku, Relković je kazao: 'Ovo je definitivno korak Ivice Puljka da u Splitu može napraviti ono što je zacrtano, odnosno ono što se želi, bez ikakvih situacija da netko to netko blokira, da zateže. Nema nikakvog bijega iz Splita dok se Split ne pokaže u punom smislu rezultata upravljanja nakon ovakve pobjede. Naravno da je netko tko je ušao u politiku iz jednog posla u kojem je bio vrhunski, a to je znanost, može razmišljati o budućnosti, ali bilo kakve projekcije, da je to danas, su besmislene. Naročito, što su parlamentarni i drugi izborni ciklusi daleko, pa ćemo vidjeti što će stranka Centar raditi s drugim ljudima koji se pojave na političkom nebu u iduće dvije godine.