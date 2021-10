Saša Srića u Nedjeljom u 2: Pričao o cjepljenju, covid potvrdama, Laucu, ali i Milanoviću kojem je poručio da sluša svoju suprugu

Pulmolog Saša Srića gost je emisije Nedjeljom u 2. Kako se liječnici u bolnicama nose sa sve većim brojem oboljelih od korone? Hoće li uvođenje strožih mjera zbog COVID-a kod dijela ljudi izazvati kontraefekt? Zašto je u Hrvatskoj malo cijepljenih te može li se restriktivnim mjerama taj broj povećati, neka su od pitanja emisije

Kao pulmologu mu je, kaže, teško svaki dan gledati teške ljudske sudbine no to je njihov poziv, zadatak i dužnost, kaže za HRT.

'Godinama radimo s pacijentima koji su imali različite kliničke slike, spašavali smo živote i u drugim situacijama, no COVID je nešto novo. COVID je nešto specifičnije, COVID je nešto što je drugačije od drugih kliničkih slika. Vjerujte mi, gledajući svaki dan takve pacijente, pacijenti se znaju urušavati unutar sat, dva, pa čak i kraće. Pacijent koji dolazi najčešće zbog teške upale pluća koja je prouzrokovana COVID infekcijom, kod kojega prognoziramo da bi mogao bolje proći, pacijent se u roku sat, sat i pol do dva sata urušava i treba mu intenzivna bolnička skrb. Vjerujte mi, takve slučajeve je na neki način teško gledati ali to je naš zadatak, volja, ljubav - spasiti ljudski život. Nosimo se, moramo se nositi s time', kaže.

Primjećuje li razlike u valovima epidemije što se tiče kliničke slike bolesnika? 'Rekao bih da će ispasti da su parni brojevi teži nego neparni. Drugi i četvrti val su puno teži nego prvi i treći', ustvrdio je.

'Specifičnost ovo četvrtog vala u odnosu na drugi je što je period pojavljivanja bolesti jesensko-prozimski period, kada je bolest opasnija, kada se ljudi više zadržavaju u zatvorenim prostorima i kada klinička slika više dolazi do izražaja, a virus je potentniji i opasniji', kazao je.

Komentirao je i činjenicu da je, baš kada je interes Zagrepčana za cijepljenje posljednjih dana porastao, obustavljeno cijepljenje na tri dana. Svi su cijepni punktovi naime zatvoreni do utorka kada završava produženi vikend zbog blagdana Svih svetih. 'Mislim da se trebalo razmišljati o tome da se i ova tri dana ljudi procjepljuju zato što su ovo možda ključni dani', rekao je.

Srića se, kaže, cijepio prvom i drugom dozom, a prethodno je prebolio COVID u blažem obliku. 'Svaka osoba koja je preboljela COVID ili ga nije preboljela, mislim da je apsolutna intencija - cijepiti se, poručio je onima koji dvoje oko toga trebaju li se cijepiti ako su već preboljeli COVID'.

Objasnio je i svoje ranije izjave o vlastitom iskustvu s cijepljenjem, da se cijepio jednom dozom nakon što je prebolio COVID, a da bi druga doza u slučajevima kada već imate visoku razinu antitijela mogla biti potencijalno štetna.

Predsjednik RH Zoranu Milanoviću s kojim je ušao u verbalni sukob ranije, poručio je da bi trebao slušati svoju suprugu. Oprašta mu što ga je indirektno nazvao lupetalom kojem je pandemija poslužila da 'izmigolji iz rupe' te je dodao da su on i Milanović 'izmigoljili iz iste socijaldemokratske rupe'