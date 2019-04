Šarec: Nema uvjeta za službeni susret s Plenkovićem

Slovenski premijer Marjan Šarec izjavio je u petak u Dubrovniku da još nema uvjeta za njegov službeni susret s Andrejem Plenkovićem, premijerom Hrvatske koju u najnovijoj aferi optužuje za špijuniranje slovenskih sudionika u arbitražnom procesu koji su nepopravljivo kompromitirali rad arbitražnog suda.

Kako je javila Slovenska tiskovna agencija STA, Šarec je kao najveći rezultat sastanka u Dubrovniku inicijative srednje i istočne Europe te Kine 16+1 naveo to što se inicijativi Jedan pojas, jedan put pridružila i Grčka, te kazao da je i Slovenija zainteresirane za projekte suradnje s Kinom, a osobitu priliku vidi u mogućem povećanju transporta iz kineskih luka u slovenski Koper.

Kako je javila STA iz Dubrovnika, Šarec je na njeno pitanje planira li i službeni posjet Hrvatskoj, kazao da "u ovom trenutku" to još ne planira. "Mislim da je neke stvari potrebno prethodno dogovoriti, ako bi do bilateralnog susreta došlo, onda ćemo od njega očekivati i neki rezultat, a to je poštovanje vladavine prava i provedbe arbitražne presude o granici", kazao je Šarec za STA.



Prilikom susreta s novinarima kazao je da današnji njegov posjet Hrvatskoj nije bio prava prilika za razgovore o bilateralnim pitanjima, među ostalim i o tzv. špijunskoj aferi koja je zadnjih dana aktualizirana u Sloveniji. Zbog spomenute je afere ovih dana u Sloveniji održano više političkih sastanaka na vrhu, a sastalo se čak i nacionalno vijeće za obranu i sigurnost kojemu je predsjedavao Šarec, nazvavši "neprihvatljivim" to što je navodno hrvatska tajna služba špijunirala slovenske sudionike u arbitražnom procesu o granici, zbog čega je Slovenija po njegovim riječima morala reagirati.