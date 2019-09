Šarec: Drugi blok nuklearke Krško žele graditi Amerikanci, Rusi i drugi

Slovenski premijer Marjan Šarec u ponedjeljak je u razgovoru za Slovensku televiziju ponovio da smatra važnim da se Slovenija odluči za gradnju novog bloka nuklearke u Krškom, što je prije dva tjedna izjavio prilikom posjeta toj nuklearki.

Šarec je ocijenio da bi do konačne odluke o gradnji nuklearke, nakon koje bi se raspisao međunarodni tender moglo proći i do desetak godina, ali da je već sada o tome potrebno razmišljati i donositi rješenja.

Slovenija iz Krškoga dobiva 40 posto električne energije u ukupnoj bilanci, potrošnja struje će se u budućnosti povećavati, a trebamo i samodostatnost u opskrbi strujom za budući razvitak, kazao je Šarec u razgovoru za nacionalni tv servis, povodom prve godišnjice mandata njegove vlade. Kao dodatan razlog zašto zagovara nuklearnu energiju protiv koje su ekološke udruge, pojasnio je da je to jedini način da Slovenija ispuni postavljene ciljeve na području smanjivanja stakleničkih plinova, nakon što se zatvore ekološki neadekvatne termocentrale.

Nuklearka Krško ima dozvolu za rad do 2023. godine, kada isječe 40 godina od početka njenog djelovanja, ali i mogućnost produženja licence za rad od dva puta po deset godina, što znači da bi prestala raditi 2043. godine, a do tada bi se u Krškom postavio drugi blok. Energetski stručnjaci među ostalim upozoravaju da bi Slovenija unaprijed morala osigurati obrazovanje 400 do 500 inženjera specijaliziranih za rad u nuklearki, te osigurati skladištenje radioaktivnih elemenata "stare" nuklearke nakon njene dekomisije.

Šarec vodi petočlanu koaliciju ljevice i centra, formiranu nakon što relativni pobjednik lanjskih izbora, predsjednik Slovenske demokratske stranke (SDS) Janez Janša nije uspio osigurati koalicijske partnere za desnu vladu. Šarecova vlada formalno je manjinska, ali joj većinu u parlamentu putem posebnog partnerskog ugovora osigurava Ljevica (L), stranka koju po programu i ciljevima uspoređuju s grčkom Syrizom.