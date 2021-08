Sanja Musić Milanović na Kijevskom samitu prvih dama i gospode, evo o čemu je govorila

Sanja Musić Milanović, supruga predsjednika Zorana Milanovića, na poziv supruge ukrajinskog predsjednika Olene Zelenske sudjelovala je u ponedjeljak putem videoobraćanja na Kijevskom samitu prvih dama i gospode, izvijestio je danas Ured predsjednika Milanovića

Sanja Musić Milanović govorila je na tematskom panelu 'Key to the new reality: leave no one behind'. U svom obraćanju istaknula je da je dugogodišnju znanstvenu i stručnu karijeru posvetila poboljšanju i očuvanju zdravlja ljudi, čime se aktivno bavi i zagovara i kao supruga hrvatskog predsjednika. Naglasila je da projekti koje vodi i kojima se aktivno bavi u Hrvatskoj imaju cilj 'potaknuti ljude svih dobnih skupina, koji žive u različitim okruženjima, na aktivniji i zdraviji život, što je velik korak prema očuvanju i poboljšanju zdravlja ljudi', izvijestio je Ured predsjednika.