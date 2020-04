Osjećaj da smrt vreba na bolničkom odjelu, samoća, očaj, užasnutost, bijes, potreba da se tjeskoba podijeli s nekim.. dvanaest ljudi iz raznih dijelova svijeta ispričalo je svoje emotivne trenutke o boli i strahu koje izaziva covid-19

Svaki put kad se osjećao malo bolje, želio je nešto napisati prijateljima. "Mislio sam da mi je to zadnja prilika da napišem nešto u životu".

Pošto je bio pozitivan, primljen je u bolnicu gdje mu se stanje mijenjalo iz sata u sat te je nekoliko puta pomislio da će umrijeti. "Bilo je to kao vrtuljak smrti", rekao je.

"Terapija kisikom je teška, potraga za radijalnom arterijom bolna je. Radili su to dvaput dnevno. To što sam liječnik mi je pomoglo da podnesem bol. Neki drugi očajni pacijenti vikali su, 'dosta, dosta'".

Najteže mu je bilo noću, samome sa strahovima.

"Nisam mogao spavati, sobu je preplavila tjeskoba. Tijekom dana dolaze liječnici, dolaze sestre, dostavljaju hranu".

"A noću, noću dolaze samo noćne more. Smrt vreba", opisao je.

Sjeća se da je medicinsko osoblje bilo potpuno prekriveno. "Mogao sam im vidjeti samo oči, brižne oči, i čuti im glas. Oni su mi ulijevali nadu".

Kaže da mu je u tim danima najviše nedostajala obitelj.

"Bojao sam se da ih više nikada neću vidjeti i zagrliti. Dopustio sam da me očaj preplavi".

Do vrata pakla i natrag

Wan Chunhui (44), kaže da je bio "prestravljen" kad je čuo dijagnozu, ali sad misli da mu je put do "vrata pakla i natrag" promijenio pogled na život.

Proveo je 17 dana u privremenoj bolnici u Wuhanu, ishodištu pandemije.

"Sad na život gledam drugačije. Miran sam, potpuno spokojan.. Bio sam do vrata pakla i vratio se. Na svoje sam oči gledao kako drugi umiru, to me promijenilo".

Dobio je temperaturu i prvo se odlučio samoizolirati kako bi zaštitio obitelj. Kako mu nije bilo bolje, otišao je u bolnicu, pješačio je do nje sat vremena.

Liječnici su mu propisali antibiotike i kazali mu da se zatvori u kuću jer u bolnici nije bilo dovoljno kreveta.

"Bio sam prestravljen. Ali kasnije sam prigrlio situaciju takva kakva jest i natjerao se da mislim pozitivno. Paničarenje nema smisla", rekao je Wan.

Suprug i otac devetogodišnje kćeri, prije koronavirusa imao je samo problem s visokim tlakom.

O svojoj bolesti vodio je internetski dnevnik, ali ga je težak kašalj prisilio da ponovo ode do bolnice. Prevezli su ga u jednu od dvije poljske bolnice koje je Wuhan podigao u rekordnom roku.

Ispričao je da je medicinsko osoblje bilo loše zaštićeno, tako da je primjerice cipele prekirvalo vrećama za smeće.

Vjerna crkvi

Song Myung-hee (72), bila je zabrinuta da će umrijeti sama pošto se zarazila na obredu u crkvi Shincheonji u Daeguu, epicentru zaraze koronavirusom u Južnoj Koreji.

Song je preventivno bila izolirana u svome domu, ali nekoliko dana nije imala simptome, a zatim je počela jako kašljati.

"Uopće nisam mogla spavati", rekla je. "Trajalo je to dva dana".