U CARACASU

SAD ponovno otvorio veleposlanstvo u Venezueli nakon sedam godina

L. Š. / Hina

30.03.2026 u 22:00

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: AARON SCHWARTZ / POOL
Sjedinjene Države ponovno su otvorile veleposlanstvo u glavnom gradu Venezuele Caracasu, objavio je u ponedjeljak State Department, gotovo tri mjeseca nakon što su američke specijalne snage zarobile bivšeg autoritarnog vođu te zemlje Nicolasa Madura

Ovaj korak označava novo poglavlje u odnosima dviju zemalja, navodi State Department. Diplomatskim odnosima se posljednjih sedam godina upravljalo iz glavnog grada Kolumbije Bogote. Privremeni šef veleposlanstva nalazi se na licu mjesta s timom te su trenutačno u tijeku pripreme kako bi se osiguralo da se svo osoblje vrati u zgradu što je prije moguće, dodao je State Department.

SAD je zatvorio veleposlanstvo u Venezueli 2019. godine i povukao svoje osoblje nakon što je tadašnji predsjednik Maduro prekinuo diplomatske odnose s Washingtonom.

Od Madurova uklanjanja s vlasti u siječnju, zemlju vodi obnašateljica dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez, koja je prethodno bila Madurova zamjenica. Njezina vlada pristala je na nastavak diplomatskih odnosa sa SAD-om početkom ožujka.

Rodriguez se smatra ključnim kontaktom američke vlade u zemlji, osobito u pregovorima o upravljanju golemim naftnim rezervama Venezuele, koje predsjednik Donald Trump želi iskorištavati u korist SAD-a.

otkazivanje samita

otkazivanje samita

Kovačević za tportal: 'Milanović je izolirao i sebe, ne samo Vučića. Puki ekshibicionizam!'
HRVATSKI SKIJAŠKI SAVEZ

HRVATSKI SKIJAŠKI SAVEZ

Tko je godinama žmirio na 'čudne destinacije'? Mateša: 'Ne prebacujemo lopticu, ali...'
UVREDE NA NACIONALNOJ OSNOVI

UVREDE NA NACIONALNOJ OSNOVI

Stanivuković osudio napad na hrvatskog konzula u Banjoj Luci. Od policije ni glasa

najpopularnije

Još vijesti