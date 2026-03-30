SAD ponovno otvorio veleposlanstvo u Venezueli nakon sedam godina

Ovaj korak označava novo poglavlje u odnosima dviju zemalja, navodi State Department. Diplomatskim odnosima se posljednjih sedam godina upravljalo iz glavnog grada Kolumbije Bogote . Privremeni šef veleposlanstva nalazi se na licu mjesta s timom te su trenutačno u tijeku pripreme kako bi se osiguralo da se svo osoblje vrati u zgradu što je prije moguće, dodao je State Department.

SAD je zatvorio veleposlanstvo u Venezueli 2019. godine i povukao svoje osoblje nakon što je tadašnji predsjednik Maduro prekinuo diplomatske odnose s Washingtonom.

Od Madurova uklanjanja s vlasti u siječnju, zemlju vodi obnašateljica dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez, koja je prethodno bila Madurova zamjenica. Njezina vlada pristala je na nastavak diplomatskih odnosa sa SAD-om početkom ožujka.

Rodriguez se smatra ključnim kontaktom američke vlade u zemlji, osobito u pregovorima o upravljanju golemim naftnim rezervama Venezuele, koje predsjednik Donald Trump želi iskorištavati u korist SAD-a.