SAD planira osnovati šest rod vojske - svemirske snage

Američki potpredsjednik Mike Pence je u četvrtak najavio osnivanje "svemirskih snaga" koje je najavio Donald Trump kako bi Sjedinjene Države dominirale svemirom

Rekao je da traju pripreme da te svemirske snaga postanu šesti rod oružanih snaga, uz kopnenu vojsku (US Army), vojno zrakoplovstvo (US Air Fore), mornaricu (US Navy) marince i obalnu stražu, kako je u svibnju odredio američki predsjednik.

Ali osnivanje novog roda vojske treba potvrditi Kongres, a potpredsjednik je rekao da će se taj proces odvijati u etapama, kako bi šesti rod bio osnovan do 2020.