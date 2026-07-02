OKVIRNI SPORAZUM

SAD i Iran ostvarili napredak u pregovorima, uskoro novi sastanak

L. Š. / Hina

02.07.2026 u 07:51

Hormuški tjesnac
Hormuški tjesnac Izvor: Profimedia / Autor: Wen Xinnian / Xinhua News
Bionic
Reading

Sjedinjene Države i Iran postigli su napredak u neizravnim pregovorima, prema posrednicima Kataru i Pakistanu

Glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Madžed al-Ansari rekao je u srijedu navečer da je postignut 'pozitivan napredak' u pitanjima vezanim uz okvirni sporazum postignut prije dva tjedna o okončanju rata u Iranu. Pregovori u glavnom gradu Katra, Dohi, održani su odvojeno s pregovaračima dviju strana u sukobu.

vezane vijesti

Al-Ansari je na X-u napisao da su se strane složile nastaviti pregovore u nadolazećem razdoblju, a sljedeći sastanak trebao bi biti zakazan što je prije moguće nakon pogrebnih povorki za bivšeg iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneija, koji je ubijen u izraelskom zračnom napadu krajem veljače.

Prema iranskim izvješćima, ceremonije bi trebale početi 4. srpnja u glavnom gradu Teheranu i hodočasničkom gradu Komu. Pokop bi se trebao održati 9. srpnja u Hameneijevu rodnom gradu Mašadu na sjeveroistoku zemlje.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ODMAZDA

ODMAZDA

FOTO Masovni ruski napad na Kijev dronovima i raketama, ima mrtvih i ozlijeđenih
STIGLO OSVJEŽENJE

STIGLO OSVJEŽENJE

Prije stabilizacije vremena nova 'runda' kiše i pljuskova s grmljavinom. Bit će kratka
UPOZORENJE IZ BRUXELLESA

UPOZORENJE IZ BRUXELLESA

Projekt Trumpova zeta mogao bi ugroziti ulazak Albanije u EU: 'Igrate se vatrom'

najpopularnije

Još vijesti