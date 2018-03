Predrag Matić o Petru Stipetiću: Dalekovidnica mu je posvetila prostor u porno terminu

Saborski zastupnici u četvrtak će raspravljati o prijedlogu zakona o šumama kojim se uređuje sustav i način upravljanja, korištenje i raspolaganje šumama i šumskim zemljištima kao prirodnim bogatstvom, dok će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav nastaviti sjednicu raspravom o preko 500 amandmana pristigla na prijedlog novog saborskog Poslovnika

Varda je u nastavku objasnio kako se rijetko kada obilježava 15.ožujka kao Spomendan narodne zaštite te se prisjetio kako je još prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman pozvao sve da se pridruže narodnoj zaštiti kako bi se uključili u borbu protiv agresije na Hrvatsku. Prisjetio se kako su pojedinci u doba kada je Hrvatska bila razoružana, sa svojim lovačkim puškama išli u akciju. Narodna zaštita je doprinjela oslobađanju vojarni, osiguravala prometnice i luke....

Željko Glasnović je pohvalio Hrvatsku vojsku u obrani od poplave na području Karlovca. Čuo je kaže, kako je naš ministar obrane spasio jednu ženu.

Osvrnuo se i na posjet predsjednice u Argentinu. 'Hrvatska dijaspora poslala je oko 60 milijardi dolara. Ti Hrvati u Argentini stavljali su kuće na hipoteku da bi slali oružje. Najveći produkt Argentine nije Drago Pilsel. Pipl mast trast as partija nema moralno pravo govoriti. Efraim Zuroff dijeli moralna prava, on hrvatskom narodu nema pravo dijeliti nikakve lekcije. Od 2000. godine do danas ubijene su tisuće ljudi u Palestini. Ubijeno 3-4-tisuće civila u njihovoj jednoj akciji. Sramotno je da je on negirao srpski genocid u Srebrenici', nabrojio je Glasnović.

Potpredsjednik Sabora Furio Radin dao mu je opomenu jer je SDP nazvao pipl mast trast as partija aludirajući na izjavu nekadašnje istaknute SDP-ovke, danas ustavne sutkinje Ingrid Antičević Marinović.

Predrag Matić osvrnuo se na smrt Petra Stipetića i kazao je kako je 'hrvatska dalekovidnica u porno terminu' pustila kratki dokumentarac o njemu. Za druge se, kaže, zaustavljao promet, javljale se udruge....Kaže da Stipetiću nisu nikada oprostili što je došao iz JNA, a nije bio u HDZ-u. Nabrajao je kako je imao manju mirovinu od nekih 'šatoraša', kako je nakon rata živio skromno, kako se o njemu nije snimio film. 'Bio je cijenjen od neprijatelja i koliko znam nije bio vjernik. Njegova Bibilija je bila Ženevska konvencija', kazao je.

Goran Dodig progovorio je o radu Odbora koji će se baviti amandmanima o izmjeni Polsovika Sabora.

Josip Đakić u ime kluba HDZ-a istaknuo je kako izražava sućut zbog smrti Petra Stipetića i progovorio o njegovoj ulozi u Domovinskom ratu.