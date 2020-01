S početkom 2020.godine i pedesetak kuna veće plaće

S početkom 2020. na snagu je stupio paket devet zakona koji reguliraju četvrti krug porezne reforme, koja donosi porezno rasterećenje za 2,4 milijarde kuna

Porez na dohodak - osnovni osobni odbitak s 3.800 na 4.000 kuna, rasterećenje rada mladih

Obveznici poreza na dohodak već bi u siječnju s isplatama plaća za prosinac trebali dobiti 50-ak kuna veću plaću s obzirom da je s početkom 2020. godine osnovni osobni odbitak povećan za 200 kuna, s 3.800 na 4.000 kuna.

Izmjene Zakona o porezu na dohodak reguliraju i porezno rasterećenje rada mladih osoba, i to umanjenjem obveze poreza na dohodak za sto posto za mlade do 25 godina života, a za 50 posto za one od 26 do 30 godine života. Mladi će te porezne olakšice moći koristiti do visine godišnje porezne osnovice od 360 tisuća kuna, no tu će pogodnost osjetiti tek 2021. godine po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2020. godinu.

U sustavu poreza na dohodak od početka ove godine u cenzus od 15.000 kuna za uzdržavanog člana ne ulaze naknade naknade učenicima dualnog obrazovanja i nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja.

Također je proširen i obuhvat primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak, i to na uplate premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa, naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja do propisanog iznosa te na primitke koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu.

Zakonskim je izmjenama ukinuto izdavanje poreznih rješenja za paušalne obveznike poreza na dohodak.

Kod "paušalista" odnosno dohotka od iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu novina je da će se porez na dohodak plaćati prema mjestu gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalazi, a ne kao do sada prema mjestu prebivališta odnosno uobičajenog boravišta vlasnika te nekretnine.

Porez na dobit: stopa od 12 posto za prihode do 7,5 milijuna kuna

Izmjenama Zakona o porezu na dobit od početka ove godine podignut je prag ostvarenih prihoda za plaćanje poreza na dobit po stopi od 12 posto s 3 milijuna kuna na 7,5 milijuna kuna. Stopa poreza na dobit tako od 18 posto tako ostaje za one koji ostvare godišnji prihod veći od 7,5 milijuna kuna.

Godišnji prag prihoda podignut je s 3 na 7,5 milijuna kuna i kod mogućnosti izbora načina utvrđivanja porezne osnovice po novčanom načelu, kao i plaćanje poreza na dobit u paušalnom iznosu za gospodarsku djelatnost neprofitnih organizacija.

Izmjenama Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića mijenja se način obračuna posebnog poreza na bezalkoholna pića, i to s dosadašnjeg fiksnog iznosa na oporezivanje prema udjelu šećera, kao i dodatno oporezivanje energetskih napitaka.

Izmjenama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila regulirano je oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe za srodnike u uspravnoj liniji (bračni drug, potomak i predak koji čini uspravnu liniju te posvojenik i posvojitelj) koji rabljeno motorno vozilo stječu na temelju ugovora o darovanju, uz uvjet da je to vozilo prethodno registrirano na darovatelja.

Na snagu su s početkom ove godine stupile i izmjene Zakona o trošarinama kojima se pravo na povrat trošarine na dizelsko gorivo proširuje i na komercijalni prijevoz robe i putnika željeznicom.

Uz to, regulirano je i oslobođenje plaćanja trošarine na električnu energiju koja se koristi za pogon željeznice i tramvaja u komercijalnom prijevozu robe i putnika.

Opći porezni i Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza

Izmjene Općeg poreznog zakona uređuju nedopustivost korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona. Izmjenama su, naime, proširene odredbe o prividnim pravnim poslovima u dijelu korištenja poreznih pogodnosti s ciljem i svrhom za koju nisu namijenjene.

Također je regulirano i da u razdoblju od dana smrti poreznog obveznika, a sve do izvršnosti rješenja o pravnim sljednicima, ne teče zastara za dug ostavitelja u trenutku smrti.

S početkom godine na snagu su stupile i izmjene Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, kojima se taj zakon usklađuje s EU direktivama.

U paketu poreznih zakona su i izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, iako će njegove najvažnije promjene na snagu stupiti tek početkom 2021. godine, kada će kao obvezan element svakog računa obveznici fiskalizacije morati imati QR kod.

Božić i Novu godinu čitateljima tportala čestitaju Mia Dimšić, Nina Badrić, Davor Bernardić, Marin Rozić…