S novim sojem u Hrvatskoj mijenja se i trajanje karantene, a za izlazak bit će potreban i jedan uvjet

Uz Slavonski Brod i Zagreb, britanski soj koronavirusa potvrđen je i u Virovitičko-podravskoj županiji. Stigao je s američkim turistom. Iako su ovi slučajevi stari 20 dana, ipak dolazi do nekih promjena u korona-protokolu. Danas stiže preporuka da njihovi kontakti u karanteni budu duže i da se testiraju pri izlasku

"U Virovitičko-podravskoj županiji je jedan stranac koji je visoko suspektan da ima novi soj. Za sada je u epidemiološkoj obradi, radimo na tome. To je stranac za kojeg imamo podatak da se zarazio u Dubaiju", rekla je Dijana Mayer, epidemiologinja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, za RTL Danas.

Treći slučaj britanskog soja potvrđen je kod mlađeg muškarca iz Brodsko-posavske županije.

"U ovom trenutku mi ne znamo gdje se on zarazio. S obzirom da nije putovao izvan RH i da navodi da nije imao, ni on ni njegovi kontakti s nekim izvan RH, pretpostavka je da se zarazio u RH i da je virus već neko vrijeme prisutan, ali nije bio detektiran", rekao je Ante Cvitković, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije.

Tim znanstvenika prije više od mjesec dana detektirao je škotski soj. Sad obrađuju još 40 uzoraka iz Kliničke bolnice Dubrava.

"One mutacije koje brinu znanstvenike su one mutacije u spike proteinu. Zbog toga što pstoje naznake da se taj protein bolje veže na sve receptore na našim stanicama. Sve mutacije kod virusa ne moraju uvijek biti negativne. Mogu biti i neutralne, ali mogu dovest i do toga da se virus brže širi", kaže Rosa Karlić, bioinformatičarka na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.