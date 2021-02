Oni koji su se cijepili ili prebolili koronavirus, moći će u Sloveniju bez testa i karantene

Ulazak u Sloveniju od subote će biti moguć bez karantene ili predočenja negativnog testa na koronavirus za one koji su cijepljeni s dvije doze cjepiva protiv covida-19 i one koji su covid-19 preboljeli, te o tome imaju potvrdu liječnika, odlučila je u četvrtak slovenska vlada.

To je promjena u odnosu na dosadašnji režim po kojemu su bez negativnog testa ili obvezujuće karantene u Sloveniju mogle ulaziti samo neke kategorije ljudi, poput radnika-dnevnih migranata iz susjednih država, onih koji u zemlju ulaze zbog školovanja, u okviru policijske ili vojne suradnje, diplomata s putovnicama i slično.

Od trenutka kad su preboljeli covid-19 ne smije proći više od šest mjeseci, a od cijepljenja drugom dozom cjepiva mora proteći najmanje 14 dana.

To je odluka koja stupa na snagu već u subotu i odnosi se dakle i na hrvatske državljane pod spomenutim uvjetom, dok za druge ostaje kao i do sada, PCR test ili karantena, osim za prijašnje izuzetke. To je u četvrtak potvrdio na konferenciji za novinare ministar unutarnjih poslova Aleš Hojs.