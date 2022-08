Ruta Greenway konačno bi trebala dobiti prve metre. Odabran je izvođač radova, ali bit će skuplje od planiranog

O biciklističkoj ruti Greenway, dugačkoj 132 kilometra, koja se proteže od Bregane do Lijevog Dubrovčaka (kod Ivanić-Grada) s obje strane savskog nasipa, govori se gotovo puno desetljeće, ali još nijedan metar nije napravljen. Sada bi se to konačno trebalo dogoditi jer je Grad Zagreb odabrao izvođača radova za prvih 1,66 kilometara u pilot-projektu od Blata do Jadranskog mosta na južnoj strani savskog nasipa

Preciznije, Grad je odabrao izvođača građevinskih radova još polovicom svibnja, ali što se sve događalo, postalo je vidljivo tek danas u Oglasniku javne nabave (EOJN). Projekt je sufinanciran iz fondova EU-a i još 2017. spominjala se cijena od 123 milijuna kuna za cijelu stazu, ali jasno je da će ona biti viša. Naime za pilot-projekt 2019. godine planirano je da ukupno košta 6,7 milijuna kuna (građevinski radovi 2,4 milijuna), od čega bi 5,7 milijuna bilo povučeno iz fondova EU-a. Međutim proljetos, kad je natječaj raspisan, za građevinske radove procijenjena je vrijednost iznosila 3,95 milijuna kuna bez PDV-a.