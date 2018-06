Rusija gomila milijunaše, svijet izbjeglice, a mali Turci u školama će učiti o demonima

Je li Melania Trump 'najbeskorisnija prva dama u povijesti Bijele kuće'? Zašto je SAD napustio Vijeće za ljudska prava UN-a? Mađarski parlament izglasao zakon 'Stop Sorošu'. Unatoč slabom ekonomskom rastu i sankcijama, u Rusiji prošle godine narastao rekordan broj milijunaša. Gdje bi bio Steven Spielberg da mu djed iz Ukrajine nije emigrirao u SAD? O događajima tjedna u svijetu čitajte u pregledu Davorke Grenac

Uoči Svjetskog dana izbjeglica UN je objavio poražavajuću istinu o našem dobu: broj izbjeglica i interno raseljenih lica prošle godine popeo se na rekordnih 68,5 milijuna, a među njima polovina su djeca. Na svakih 110 stanovnika danas u svijetu dolazi jedna izbjeglica ili prisilno raseljena osoba. Svake minute 20 osoba u svijetu ostavi sve za sobom da pobjegne od rata, vjerske netrpeljivosti, progona i terora. To je 1200 osoba u jednom satu, 28.800 dnevno - pravi mali grad, dvostruko veći od naše Crikvenice.

U SAD-u se digla bura zbog otkrića da Trumpova administracija drži dvije stotine djece u kavezima , nasilno odvojene od roditelja-migranata, dok ovi borave iza rešetaka zbog pokušaja ilegalnog prijelaza američko-meksičke granice. Potresne videosnimke uplakanih klinaca uglavnom predškolske dobi i potrpanih u 'skloništa za osobe nježne dobi', kako vlasti nazivaju žičane krletke, revoltirale su i demokrate i dio republikanaca, ne i bivšeg menadžera Trumpove predsjedničke kampanje Coreyja Lewandowskog. On se odbio ispričati javnosti jer je vijest o razdvajanju 10-godišnje djevojčice s Downovim sindromom od majke na Fox Newsu komentirao ponižavajućim 'tja, tja' ili 'što se može'?

U toj priči oglasila se putem glasnogovornice i Melania Trump onim da 'mrzi gledati djecu odvojenu od roditelja', no da se 'zakon mora poštivati, ali ga treba primjenjivati sa srcem'. Dobar dio javnosti napao ju je iz svih oružja, od toga da je 'najbeskorisnija prva dama u povijesti Bijele kuće' do prekapanja po njezinim imigracijskim papirima i nedokazanim sveučilišnim diplomama. No prva se dama brzo prebacila na modni teren, odmjeravajući modne snage sa španjolskom kraljicom Letizijom za vrijeme prošlotjednog službenog posjeta španjolskog kraljevskog para Bijeloj kući.