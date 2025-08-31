Rusi i Kinezi bacili oko na državicu pred Trumpovim nosom: Bilježe brutalan rast

Gvajana je zbog otkrića velikih količina nafte postala jedan od najvećih proizvođača, ali i strateški važna država, iako broji 800.000 stanovnika. No, zanimljivo, Donald Trump i EU to ne vide, no zato Vladimir Putin i Xi Jinping iščekuju pobjedu svog saveznika na izborima u ponedjeljak
Dok Xi Jinping i Vladimir Putin ovih dana pokušavaju kreirati novi svjetski poredak bez Amerike, u Gvajani, malenoj južnoameričkoj državici održavaju se izbori koji bi mogli privući pažnju dvojice moćnika.
Predsjednik Irfan Ali traži drugi mandat obećanjima da će ojačati privatni sektor i povećati ulaganja u infrastrukturu, dok se opozicija zalaže za državu blagostanja koja sve prihode daje za zaštitu marginaliziranih i ranjivih skupina.
Stručnjaci upućeni u tamošnja zbivanja tvrde da bi Ali trebao osigurati drugi mandat, ponajviše zahvaljujući podršci najveće etničke skupine, odnosno potomaka Indijanaca.
Među najbrže rastućim ekonomijama
No, zašto je to važno Putinu i Xiju? Prvi razlog je taj što je Ali promotor suradnje s Kinom i Rusijom. Drugi je razlog zašto on želi takvu suradnju. Dok Donald Trump nastavlja sa svojom paradigmom da je njegova Amerika prva, Kinezi i Rusi su nešto blagonakloniji prema Južnoj Americi.
U tom svjetlu treba spomenuti kako je Gvajana jedno od najbrže rastućih gospodarstava na svijetu, piše Jutarnji. Američki Exxon Mobil je 2015. pronašao gotovo 11 milijuna barela nafte. S proizvodnjom su počeli prije šest godina, a trenutno proizvode oko 650.000 barela dnevno. Plan im je udvostručiti proizvodnju do 2027. godine.
Prošle i pretprošle godine, BDP je rastao za čak 40 posto, a prihodi od nafte u tome imaju udjel od 70 posto. Rast bi se mogao i nastaviti, s obzirom na to da država od 800.000 stanovnika ima rezerve od nekoliko milijardi barela.
Učvršćivanje vlasti
Do 2030. godine bi, prema procjenama, Gvajana trebala uprihoditi 7,5 milijardi dolara godišnje od nafte i plina, što je potencijal za financijski razvoj zemlje. Onaj tehnološki i infrastrukturni je već započeo.
Stoga ne čudi da su Putin i Xi, za razliku od Trumpa i Europske unije, ispred čijeg se nosa sve događa, zainteresirani za situaciju u Gvajani.
Nije stvar samo u opskrbi njihovih ogromnih gospodarstava naftom, već je to i svojevrsno bacanje rukavice u Trumpovo lice. Predsjednički i parlamentarni izbori koji bi Irfanu Aliju mogli omogućiti učvršćivanju vlasti, održat će se u ponedjeljak.