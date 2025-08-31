Rusi i Kinezi bacili oko na državicu pred Trumpovim nosom: Bilježe brutalan rast

Gvajana je zbog otkrića velikih količina nafte postala jedan od najvećih proizvođača, ali i strateški važna država, iako broji 800.000 stanovnika. No, zanimljivo, Donald Trump i EU to ne vide, no zato Vladimir Putin i Xi Jinping iščekuju pobjedu svog saveznika na izborima u ponedjeljak

Dok Xi Jinping i Vladimir Putin ovih dana pokušavaju kreirati novi svjetski poredak bez Amerike, u Gvajani, malenoj južnoameričkoj državici održavaju se izbori koji bi mogli privući pažnju dvojice moćnika. Predsjednik Irfan Ali traži drugi mandat obećanjima da će ojačati privatni sektor i povećati ulaganja u infrastrukturu, dok se opozicija zalaže za državu blagostanja koja sve prihode daje za zaštitu marginaliziranih i ranjivih skupina. Stručnjaci upućeni u tamošnja zbivanja tvrde da bi Ali trebao osigurati drugi mandat, ponajviše zahvaljujući podršci najveće etničke skupine, odnosno potomaka Indijanaca.

Među najbrže rastućim ekonomijama No, zašto je to važno Putinu i Xiju? Prvi razlog je taj što je Ali promotor suradnje s Kinom i Rusijom. Drugi je razlog zašto on želi takvu suradnju. Dok Donald Trump nastavlja sa svojom paradigmom da je njegova Amerika prva, Kinezi i Rusi su nešto blagonakloniji prema Južnoj Americi. U tom svjetlu treba spomenuti kako je Gvajana jedno od najbrže rastućih gospodarstava na svijetu, piše Jutarnji. Američki Exxon Mobil je 2015. pronašao gotovo 11 milijuna barela nafte. S proizvodnjom su počeli prije šest godina, a trenutno proizvode oko 650.000 barela dnevno. Plan im je udvostručiti proizvodnju do 2027. godine. Prošle i pretprošle godine, BDP je rastao za čak 40 posto, a prihodi od nafte u tome imaju udjel od 70 posto. Rast bi se mogao i nastaviti, s obzirom na to da država od 800.000 stanovnika ima rezerve od nekoliko milijardi barela.