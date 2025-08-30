Putinov svjetski poredak: Želi okončanje američke dominacije, istaknuo slabljenje dolara

Ruski predsjednik Vladimir Putin ponovno će oživjeti ideju multipolarnoga svjetskog poretka tijekom svojeg četverodnevnog posjeta Kini, rekao je čelnik Kremlja u intervjuu objavljenom u subotu, uoči odlaska

Sastanak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom na samitu Šangajske organizacije za suradnju (SCO) u gradu Tianjinu jugoistočno od Pekinga trebao bi dovesti do "dodatnog snažnog zamaha" u stvaranju takvog svjetskog poretka, rekao je Putin kineskoj državnoj novinskoj agenciji Xinhua. U dugom intervjuu objavljenom na internetskoj stranici Kremlja nije spomenuo Sjedinjene Države, Ukrajinu i "specijalnu vojnu operaciju" Moskve za osvajanje susjedne zemlje.

Okončanje američke dominacije Međutim, Putin je više puta govorio u korist okončanja američke dominacije u svjetskim zbivanjima. U intervjuu je također istaknuo slabljenje dolara. Rusija i Kina, na primjer, gotovo su u potpunosti prebacile svoju trgovinu na vlastite nacionalne valute. Putin također uočava jačanje globalnog juga, predvođenog zemljama BRICS-a - izvorno Brazilom, Rusijom, Indijom, Kinom i Južnoafričkom Republikom, s pridruživanjem novih članica - kao bitan dio novog svjetskog poretka. Prema Kremlju, Putin bi trebao održati razgovore u Kini s brojnim čelnicima, uključujući one iz Indije, Turske, Irana, Srbije i Pakistana.

Sastanak Trumpa i Putina Izvor: Profimedia / Autor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia







