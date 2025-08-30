razgovori u kini

Putinov svjetski poredak: Želi okončanje američke dominacije, istaknuo slabljenje dolara

M.Da./Hina

30.08.2025 u 18:24

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Bionic
Reading

Ruski predsjednik Vladimir Putin ponovno će oživjeti ideju multipolarnoga svjetskog poretka tijekom svojeg četverodnevnog posjeta Kini, rekao je čelnik Kremlja u intervjuu objavljenom u subotu, uoči odlaska

Sastanak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom na samitu Šangajske organizacije za suradnju (SCO) u gradu Tianjinu jugoistočno od Pekinga trebao bi dovesti do "dodatnog snažnog zamaha" u stvaranju takvog svjetskog poretka, rekao je Putin kineskoj državnoj novinskoj agenciji Xinhua.

U dugom intervjuu objavljenom na internetskoj stranici Kremlja nije spomenuo Sjedinjene Države, Ukrajinu i "specijalnu vojnu operaciju" Moskve za osvajanje susjedne zemlje.

vezane vijesti

Okončanje američke dominacije

Međutim, Putin je više puta govorio u korist okončanja američke dominacije u svjetskim zbivanjima. U intervjuu je također istaknuo slabljenje dolara. Rusija i Kina, na primjer, gotovo su u potpunosti prebacile svoju trgovinu na vlastite nacionalne valute.

Putin također uočava jačanje globalnog juga, predvođenog zemljama BRICS-a - izvorno Brazilom, Rusijom, Indijom, Kinom i Južnoafričkom Republikom, s pridruživanjem novih članica - kao bitan dio novog svjetskog poretka.

Prema Kremlju, Putin bi trebao održati razgovore u Kini s brojnim čelnicima, uključujući one iz Indije, Turske, Irana, Srbije i Pakistana.

Sastanak Trumpa i Putina
  • Sastanak Trumpa i Putina
  • Sastanak Trumpa i Putina
  • Sastanak Trumpa i Putina
  • Sastanak Trumpa i Putina
  • Sastanak Trumpa i Putina
Sastanak Trumpa i Putina Izvor: Profimedia / Autor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia

Probrano azijsko društvo

Samit, koji bi se trebao održati 31. kolovoza i 1. rujna, bit će najveći od osnivanja SCO-a prije 24 godine radi borbe protiv terorizma i produbljivanja gospodarske suradnje, prema Pekingu.

Kina, trenutno predsjedajuća zemlja, očekuje predstavnike iz 20 zemalja i 10 organizacija. SCO sada ima 10 država članica. Uz osnivače Rusiju, Kinu, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan i Uzbekistan, uključuje i Indiju, Pakistan, Iran od 2023. i Bjelorusiju od 2024.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
priljev migranata

priljev migranata

Deset godina od povijesne rečenice 'Svete Angele' koja je promijenila Europu: Što smo naučili
ojačanje veza

ojačanje veza

VIDEO Putin stigao u Kinu, dočekao ga crveni tepih
rat u ukrajini

rat u ukrajini

Zelenski spreman na sastanak s Putinom i poručio: 'Izvršite pritisak na Moskvu'

najpopularnije

Još vijesti