Putinov svjetski poredak: Želi okončanje američke dominacije, istaknuo slabljenje dolara

Ruski predsjednik Vladimir Putin ponovno će oživjeti ideju multipolarnoga svjetskog poretka tijekom svojeg četverodnevnog posjeta Kini, rekao je čelnik Kremlja u intervjuu objavljenom u subotu, uoči odlaska
Sastanak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom na samitu Šangajske organizacije za suradnju (SCO) u gradu Tianjinu jugoistočno od Pekinga trebao bi dovesti do "dodatnog snažnog zamaha" u stvaranju takvog svjetskog poretka, rekao je Putin kineskoj državnoj novinskoj agenciji Xinhua.
U dugom intervjuu objavljenom na internetskoj stranici Kremlja nije spomenuo Sjedinjene Države, Ukrajinu i "specijalnu vojnu operaciju" Moskve za osvajanje susjedne zemlje.
Okončanje američke dominacije
Međutim, Putin je više puta govorio u korist okončanja američke dominacije u svjetskim zbivanjima. U intervjuu je također istaknuo slabljenje dolara. Rusija i Kina, na primjer, gotovo su u potpunosti prebacile svoju trgovinu na vlastite nacionalne valute.
Putin također uočava jačanje globalnog juga, predvođenog zemljama BRICS-a - izvorno Brazilom, Rusijom, Indijom, Kinom i Južnoafričkom Republikom, s pridruživanjem novih članica - kao bitan dio novog svjetskog poretka.
Prema Kremlju, Putin bi trebao održati razgovore u Kini s brojnim čelnicima, uključujući one iz Indije, Turske, Irana, Srbije i Pakistana.
Probrano azijsko društvo
Samit, koji bi se trebao održati 31. kolovoza i 1. rujna, bit će najveći od osnivanja SCO-a prije 24 godine radi borbe protiv terorizma i produbljivanja gospodarske suradnje, prema Pekingu.
Kina, trenutno predsjedajuća zemlja, očekuje predstavnike iz 20 zemalja i 10 organizacija. SCO sada ima 10 država članica. Uz osnivače Rusiju, Kinu, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan i Uzbekistan, uključuje i Indiju, Pakistan, Iran od 2023. i Bjelorusiju od 2024.