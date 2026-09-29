Rubio o incidentu kod britanske baze: 'Očito je umiješan strani akter'

Sumnja se da iza terorističke zavjere protiv britanske baze RAF-a koju koriste američke snage „jasno stoji djelovanje stranog aktera”, rekao je američki državni tajnik Marco Rubio, ali je odbio iznijeti dodatne pojedinosti

U televizijskom intervjuu najviši američki diplomat spomenuo je Iran, istaknuvši da je ta zemlja prijetila napadima na američke interese, ali ga nije izravno optužio za incident koji se dogodio tijekom vikenda. Teheran je odlučno odbacio bilo kakvu umiješanost.

Rubio je događaje koji su se odvijalihireu u blizini baze RAF opisao kao „vrlo ozbiljnu situaciju” te zahvalio britanskim vlastima na njihovoj reakciji, rekavši da su bile „vrlo kooperativne i od velike pomoći”. Također je rekao da je „mnogo ljudi uznemireno” nakon što je pet osumnjičenih, uhićenih u vezi s navodnom zavjerom, pušteno uz jamčevinu. Američki predsjednik Donald Trump ranije je rekao da je „iznenađen” što je skupina puštena na slobodu. Govoreći u ponedjeljak u Bijeloj kući, Trump je poručio: „Ja bih rekao: 'Nemojte ih pustiti uz jamčevinu.' Iznenađen sam što su ih pustili. Ja to ne bih učinio.”

Britanski državljani uhićeni su u nedjelju zbog sumnje na kaznena djela povezana s eksplozivom i terorizmom, i terorizmom, nakon što su u blizini baze RAF Fairford pronađena tri kombija. Tu bazu američka vojska koristi za izvođenje napada na Iran. Stanovnici približno 85 kućanstava koji su bili evakuirani mogli su se u ponedjeljak vratiti svojim domovima, ali je područje oko vozila i dalje bilo ograđeno dok protuteroristički policajci nastavljaju s pregledom mjesta događaja. Prema dostupnim informacijama, pronađeni materijal nije bio funkcionalni eksploziv, ali policija je priopćila da se istraga nastavlja. „Moram biti oprezan. Postoje neke stvari koje iz mnogo različitih razloga ne mogu reći u programu. Dovoljno je reći da je ono što se dogodilo, ono što se gotovo dogodilo i ono što se moglo dogoditi u Ujedinjenom Kraljevstvu tijekom vikenda vrlo ozbiljna situacija", rekao je Rubio za Fox News. „U njoj očito sudjeluje strani akter. Za sada neću iznositi mnogo pojedinosti o tome. Želim zahvaliti vlastima u Ujedinjenom Kraljevstvu koje su bile vrlo kooperativne i koje su situaciju držale pod kontrolom”, istaknuo je.