Rosandić: Civilni stradalnici opet su prevareni

Predsjednica Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Juliana Rosandić rekla je u subotu u Slavonskom Brodu kako su civilni stradalnici prevareni i od prošle i ove Vlade jer još uvijek čekaju zakon koji bi pravednije riješio status civilnih stradalnika

Rosadnić: U Slavonskom Brodu ubijeno je 200 ljudi, nikom nije stalo

"Ne mogu prihvatit činjenicu da se to nije moglo napraviti prije koronavriusa. Uvijek netko ima prioritet, uvijek imaju razloga da to ne dovedu do kraja", rekla je i dodala kako je radna skupina uskladila pitanja obiteljskih invalidnina, ranjene djece i djelomično prava civilnih invalida žrtvi Domovinskog rata.

"Zakon koji smo, kao dio radne skupine, pripremili bio je spreman za javnu raspravu. Onda su došli izbori. To nam se dogodilo i s prošlom Vladom i sada. Ma nije se to dogodilo, to je izrežirano.", ustvrdila je Rosandić ogorčena i time što za stradavanje civila u granatiranjima civilnih ciljeva u Slavonskom Brodu još nitko nije osuđen.

Podsjetila je da je proces pokrenut i da su članovi obitelji civilnih žrtava u Slavonskom Brodu bili pozivani da svjedoče stradavanja, ali da još nema ishoda tog procesa.

"Ubili su cijeli Slavonski Brod. Cijeli grad su srušili. Ubili su 200 ljudi u Slavonskom Brodu. I da nikome nije stalo, ja to ne mogu shvatiti, kao čovjek. Političari se međusobno tužakaju za uvredu časti, za uvredu poštenja. Dosuđuje im se naknada. Nas se nitko ne sjeti, nitko se ne sjeti ratne štete. Nikom nije stalo", istaknula je Juliana Rosandić, majka koja je u Domovinskom ratu izgubila dijete.

Državna tajnica: Završetak javne rasprave i donošenje zakona - do kraja godine

Državna tajnica u ministarstvu hrvatskih branitelja Nevenka Benić potvrdila je da je zakon kojim bi se poboljšao položaj civilnih stradalnika Domovinskog rata i njihovih obitelji pred javnom raspravom i dodala da bi i javna rasprava i donošenje zakona trebalo biti gotovo do kraja godine.

"Zakon je u planu normativnih aktivnosti ove godine. Sredstva za njegovu provedbu su osigurana. Vjerujem da će i udruge civilnih stradalnika biti zadovoljne, zajedno smo radili na njemu", rekla je Benić istaknuvši da je prijedlogom zakona otvara mogućnost ostvarenje prava onoj kategoriji stradalnika koja do sada nije mogla ostvariti prva zbog ograničenja postojećeg zakona.

Uz to, kaže Benić, novim zakonom pratile bi se potrebe stradalnika uvažavajući promjene koje su nastupile zbog proteka vremena, a vezane su za starenje populacije i promjene zdravstvenog stanja žrtava.