Roditelji Kristiana Vukasovića traže odštetu u iznosu od 700 tisuća kuna, no ne odustaju od pronalaska krivca za njegovu smrt

Kristian Vukasović preminuo je u splitskoj bolnici prije gotovo dva mjeseca i to nakon što je u nju u komatoznom stanju doveden iz istražnog zatvora Bilice

U zahtjevu je navedeno kako je od dana lišavanja slobode Kristiana Vukasovića 30. ožujka ove godine pa do dana prijema u splitsku bolnicu 01. kolovoza u sveukupnom tretmanu mladića došlo do niza propusta i to kod svih državnih tijela što je dovelo do njegove smrti. Iz lanca krivnje je izuzeta policija koja je provela uhićenje te KBC Split gdje su se iznimnim naporima borili da mladića održe u životu tijekom 24 dana koliko je proveo na Jedinici intenzivnog liječenja na Križinama.

Kristianu je istražni zatvor ukinut 19. kolovoza, a preminuo je pet dana kasnije. Nije se probudio iz kome, a umro je od zatajenja srca zbog zloćudne aritmije.