Tko je kriv za Kristianovu smrt? Primorac: Ako je bilo propusta, treba ih tražiti na jednom mjestu, evo i kojem

Splet okolnosti koji je doveo do smrti 18-godišnjeg Kristiana Vukasovića, koji je umro u splitskom KBC-u, u koji je dovezen u komatoznom stanju iz istražnog zatvora Bilice, tek treba biti rasvijetljen. Prof. Damir Primorac, stručnjak za kazneno-procesno pravo, za tportal je dao naslutiti u kojoj bi se karici pravosudnog sustava moglo tražiti krivca

Da su ga pustili uz uvjetnu kaznu i da je opet napravio požar, bila bi paljba i po sudu i policiji i Državnom odvjetništvu'

Uz to, poznato je to da niti mladićev odvjetnik nije tražio da mu se sudi kao maloljetniku. 'To su svi mogli predložiti, od državnog odvjetnika do obrane. No očito su svi došli do zaključka da se takva vrsta postupka ne može odnositi na njega jer nije riječ o običnoj krađi ili provali, iz čega bi se mogao izvući zaključak da je počinitelj napravio to zbog svoje životne dobi. Teško je reći dok se nema uvid u spis, no iz ovog što nam je dostupno, očito nisu povezali kazneno djelo i njegovu dob i zaključili da kazneno djelo nije odraz njegove dobi', tvrdi Primorac.

Napominje da je vještak rekao i da postoji mogućnost ponavljanja istog djela. 'I kada sve to zbrojite, vidite da je bio opravdan razlog za određivanje istražnog zatvora. Da su ga pustili na uvjetnu i da je pet dana nakon toga izazvao požar, bila bi paljba i po sudu i policiji i Državnom odvjetništvu zato što je na slobodi', zaključuje Primorac.